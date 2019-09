Tiroide, evitare le cattive abitudini, ti possono creare problemi

Aumentano sempre di più le persone che soffrono di tiroide, anche perché le cause possono essere tante. Oggi, purtroppo viviamo una vita sempre di corsa e con giornate molto irregolari, di conseguenza questo ci porta a dormire molto poco e fare una vita da veri stressati. Dovremmo, egoisticamente, pensare un po’ di più a noi sia fisicamente che per quanto riguarda l’alimentazione. Andiamo a vedere, per chi soffre di tiroide, quali sono le cose da evitare di fare e cosa invece ci viene consigliato di fare.

Vediamo cosa fare e cosa non fare per chi soffre di tiroide

Una delle principali cose che influisce sul sistema endocrino, è il troppo stress, se si è in tensione costante, si dorme poco e non si combatte lo stress con l’esercizio fisico, la tiroide ne risente. È importante includere nella dieta pochi grassi sani, tra cui l’olio di oliva, semi di lino, uova e latticini.

Mangiare troppa soia influisce sulla tiroide, ne rallenta il funzionamento, quando se ne abusa, questa ghiandola assorbe meno iodio che è importante per una sua corretta funzione.

Mangiare troppe verdure crucifere condizionano il funzionamento della tiroide, si consiglia di non consumare troppi cavoli, rape e ravanelli. Attenzione al consumo di troppa caffeina, che non troviamo solo nel caffè, ma anche nel cioccolato, nella coca cola e nelle bevande energetiche, aumenta la quantità di cortisolo nel corpo, e di conseguenza, l’ormone dello stress colpisce la tiroide peggiorando il metabolismo.

Non esagerare con cibi ad alto valore glicemico, pasta, riso bianco, dolci, contengono molti carboidrati e influenzano il processo di assorbimento dello iodio la cui carenza porta a problemi di tiroide. Attenzione a burro e margarina, sono ricchi di colesterolo che va ad influenzare l’equilibrio lipidico e di conseguenza anche alla tiroide, bisogna dosarli, non eliminarli dalla dieta, contengono grassi sani utili all’organismo.

Bonus diabete e bonus tiroide di 500 euro, quanto c’è di vero