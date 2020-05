La tiroide è a forma di farfalle ed è una ghiandola endocrina situata nel collo, ha il compito di produrre ormoni tiroidei T4 (tiroxina) e T3 (triiodotironina). La tiroide ha importanti funzioni: stimola l’accrescimento scheletrico, influisce sull’eccessivo nervosismo, controlla l’attività cardiaca e lo sviluppo psichico. Se non funzionante correttamente la tiroide crea disturbi pesanti per la salute fisica.

Sintomi della tiroide e patologie

La tiroide se non funziona correttamente può generare due patologie: ipotiroidismo e ipertiroidismo.

L’ipotiroidismo si innesca quando la ghiandola tiroidea non produce una quantità di ormoni tiroidei sufficienti causando molteplici effetti: secchezza cutanea, ingrassamento considerato anomalo, stanchezza continua e ripetuta (cronica), costipazione, depressione.

L’ipertiroidismo inverso, la ghiandola produce una quantità di ormoni eccessiva e comporta: tachicardia, perdita di peso, nervosismo con esplosione di rabbia, sudorazione eccessiva. La causa di ipertiroidismo più comune è il morbo di Basedow/Graves.

La medicina naturale per combattere queste patologie

La medicina naturale è molto usata per combattere la tiroide e bisogna lavorare su tre aspetti fondamentali: riduzione dello stato infiammatorio; disintossicazione dell’organismo, cambiamento stile alimentare ed evitare situazioni di stress.

I rimedi naturali per disinfiammare e disintossicare l’organismo sono l’utilizzo della Betulla e Genziana.

La radice di genziana è il rimedio più potente stimola l’attività epatica e pancreatica, purifica il sangue da tossine, associato alla betulla che è un forte antinfiammatorio e un ottimo drenante.

Come usarlo: 30 gocce di tintura madre di Genziana in acqua due volte al giorno, 50 gocce da mettere in poca acqua da bere la mattina prima della colazione, per la purificazione completa deve essere utilizzato per non più di 15 giorni consecutivi.

Per la tiroide pigra

Per la tiroide pigra le erbe da assumere anche sono la Mirra che ha un effetto analgesico e antisettico. Due volte al giorno assumere 20 gocce diluite in poca acqua.

Oppure Coleus che aiuta sul metabolismo tiroideo capace di aumentare gli ormoni tiroidei, è consigliato utilizzarlo due volte al giorno 100 mg di estratto secco di Coleus Forkolii titolato al 10% in Forkolin.

Per l’ipertiroidismo

Per l’ipertiroidismo consigliata la melissa: diluire in poca acqua 5 gocce Quintessenza spagyrica di melissa due volte al giorno, lontano dai pasti.

Oppure, Marrubio acquatico da comprare n capsule, una o due al giorno secondo le prescrizioni mediche.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube