Tiroide: I segnali che ti fanno capire che non funziona bene

Iniziamo a spiegare che cosa è la tiroide; è una piccola ghiandola che si trova intorno alla trachea, sotto la laringe e ha la funzione di secernere gli ormoni per controllare il metabolismo del corpo. Questa ghiandola a volte è soggetta a malfunzionamento, e manda segnali che ti fanno capire che non sta funzionando bene, e si parla di ipertiroidismo, quando ne produce in eccesso, o si parla di ipotiroidismo, quando non ne produce abbastanza.

Andiamo a vedere i sintomi che portano l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo

Sintomi ipertiroidismo

1)Aumento dell’appetito: questa situazione è dovuta al rilascio dell’ormone della tiroide o nel corpo, tuttavia l’assunzione del cibo in eccesso non fa per forza ingrassare, perché compensato dall’aumento del metabolismo.

2)Minzione eccessiva: un metabolismo più veloce significa aumento del flusso sanguigno e questo rende i reni più filtrati, di conseguenza porta a produrre più urina.

3)Sete eccessiva: conseguenza della minzione eccessiva, per cui il corpo ha bisogno di ricostituire i suoi livelli dell’acqua.

4)Tremori delle mani: è dovuta al l’accelerazione metabolica

5)Desiderio sessuale eccessivo: un aumento del metabolismo, può causare attacchi di libido enormi ed incontrollabili.

Sintomi ipotiroidismo

1)Perdita di libido: anche gli organi riproduttivi rallentano, di conseguenza questo porta ad una minore produzione di ormoni sessuale.

2)Stanchezza: la tiroide produce ormoni che controllano in modo in cui il corpo utilizza l’energia, se ne vengono prodotti meno, ti sentirai molto giù.

3)Impoverimento dell’udito: non si è trovato ancora una giustificazione, ma i due fenomeni sono collegati.

4)Cambiamenti della voce: è dovuto alla vicinanza della ghiandola tiroidea alla laringe.

5)Pelle ispessita e sopracciglia assottigliate sono una conseguenza, la ritenzione idrica è uno dei sintomi che vi porta fino a provocare dolore ai muscoli e alle articolazioni, in particolare le parti interessate sono caviglie e piedi.

Tiroide, evitare le cattive abitudini, ti possono creare problemi

