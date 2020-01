Tiroide: per un buon funzionamento è meglio evitare questi 3 pesci

La tiroide è una ghiandola molto importante per far funzionare bene il nostro corpo e farvi stare in salute. La sua importanza è fondamentale, è posta nella parte anteriore del collo, produce ormoni importanti per il vostro metabolismo e anche per le vostre funzioni cardiovascolari. Fare una buona alimentazione può essere molto importante per la vostra salute ma anche per la vostra vita, aiuta a tenere una funzione sessuale normale, aiuta i nostri pensieri e garantisce un buon sonno.

Andiamo a vedere cosa dobbiamo mangiare per un buon funzionamento della tiroide e cosa è meglio evitare

Per un buon funzionamento della tiroide uno dei fattori importanti è la corretta alimentazione. Le cose da prediligere importanti sono:

i cereali senza glutine

il grano saraceno

le uova

le carni biologiche

il lattosio e le proteine del latte

gli affettati senza nitrati e i nitrati

i tuberi e le radici tuberose

Per il pesce bisogna fare attenzione e fare alcune distinzioni; il pesce può andare bene sia fresco che congelato, fare solo attenzione ad escludere alcuni pesci per rischio contaminazione da mercurio e per questo evitare il pesce spada, il pangasio è la tilapia, vivono in acque molto inquinati e poveri di grassi omega 3. Non esagerare con le porzioni di pesce, massime mangiarli due volte a settimana, compresi alghe e molluschi.

Per quanto riguarda le verdure e la frutta consigliabile consumare quelle di stagione, ottime sono gli spinaci, la lattuga, i cavoli cotti, i finocchi e gli asparagi come verdure, per la frutta invece bisogna andare su mirtilli, le pesche, le pere, il pompelmo, le fragole, i kiwi, le albicocche e le banane, se riuscite a consumare quelle biologiche è ancora meglio.

