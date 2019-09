Tiscali, attenzione agli aumenti del mese di novembre

Se siete dei clienti Tiscali fate bene attenzione ad una novità che non piacerà per nulla. Infatti, si vocifera che con decorrenza a partire dal 1° Novembre 2019 assisteremo ad un cambio costi decisivo per alcune promozioni. Dal suo canto l’operatore non specifica ancora i piani coinvolti e l’esatto importo delle rimodulazioni. Cerchiamo, lo stesso, di vederci chiaro.

Attenzione a Tiscali, per novembre i prezzi delle offerte cambieranno

Fate attenzione ala prossima bolletta mensile di Tiscali la quale proporrà la comunicazione per un aumento delle offerte in regola con i dettami della Legge prevista all’articolo 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Infatti, secondo quanto diffuso dalle fonti si vocifera che i piani coinvolti siano diversi, a partire da quelli da 19,95 euro al mese fino a quelli da 24,95 euro.

I cambiamenti prevedono degli aumenti da 4 euro al mese in più rispetto al normale costo pattuito per la tariffa scelta.

Non sono indicate esclusioni oppure offerte coinvolte.

Dal suo canto il gestore tenta cerca di fornire una giustificazione sensata anche se i suoi clienti, giustamente, si lamentano di questi aumenti improvvisi.

Ecco le parole dell’operatore stesso:

“Tiscali si impegna costantemente nell’offrire un servizio sempre migliore e sta investendo sulla propria infrastruttura tecnologica e sul proprio Servizio Clienti, pertanto in linea con l’andamento del mercato dal 1° Novembre 2019 il tuo canone subirà una piccola variazione come comunicato in fattura. L’offerta di Tiscali rimane sempre una delle più competitive. Verifica se nella tua zona sono disponibili servizi di altri operatori e confronta i prezzi.”.

In tal caso stiamo parlando di diritto di recesso il quale si può sempre esercitare senza vincoli né penali purché si soddisfi il requisito temporale che ha limite entro il 30 ottobre 2019.

Per avvalersi di tale diritto si potrà inviare comunicazione tramite posta elettronica certificata a cessazionecontratti@legalmail.it o tramite raccomandata A/R a Tiscali Italia S.p.A. Ufficio Gestione Contratti Località Sa Illetta Strada Statale 195 Km2.300 09123 Cagliari.

Come alternativa c’è sempre la possibilità di contattare il Servizio Clienti al numero 130 o recarsi direttamente in negozio.

La disattivazione è prevista entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con interruzione del processo di fatturazione entro e non oltre i 30 giorni indicati.

