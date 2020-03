Tonno in scatola, fate attenzione: ecco i migliori e i peggiori

Il tonno in scatola è uno degli alimenti che tutti tengono nella dispensa, perché ha una lunga conservazione e può essere usato in svariati modi. Per questo motivo “Altroconsumo”, per garantire la sicurezza dei consumatori, ha fatto delle analisi e ha confrontato quali sono i migliori e quali i peggiori.

Fate attenzione al tonno in scatola: esistono i migliori e i peggiori

“Altroconsumo” ha pensato di far esaminare 24 differenti marche di tonno, sia all’olio di oliva che di olio extra vergine di oliva, sia in laboratorio che da esperti tecnici. Si tratta di confezioni vendute in supermercati e discount, in scatolette da 60 a 110 grammi. Lo studio ha valutato la qualità, la sicurezza al consumo, le caratteristiche organonolettiche, la completezza delle etichette; tutte le marche sono state assaggiate e valutate, gli esperti hanno dovuto valutarne il gusto.

Questi risultati dei test sono andati a decretare il tonno migliore e il tonno peggiore. Il migliore è stato in assoluto l’As do mar, tonno trancio intero, il migliore acquisto invece è considerato Ardea all’olio; i peggiori tra i nomi conosciuti sono risultati due tipi di Mareblu, vedremo più avanti il tipo preciso, si tratta di quelli a marchio Carrefour.

Vediamo quali sono i tonni migliori, che hanno ottenuto dei buoni punteggi seguendo il migliore:

AS DO MAR Tonno all’olio di oliva SELEX Tonno all’olio di oliva CALLIPO Tonno all’olio di oliva FRATELLI CARLI Tonno all’olio di oliva RIO MARE Tonno all’olio di oliva pescato a canna CONSOECIO Tonno in olio di oliva CONAD Piacersi tonno leggero in una goccia di olio di oliva NOSTROMO Tonno all’olio ANGELO PARODI Trancio di tonno in olio di oliva RIO MARE Tonno all’olio di oliva NOSTROMO Basso in sale tonno all’olio extravergine

Vediamo, invece, quali sono i tonni che hanno ottenuto bassi punteggi e che bisogna evitare:

NIKE (Lidl) Tonno all’olio di oliva MAREBLU Leggero solo un filo d’olio d’oliva MAREBLU Vero Sapore olio extravergine, non si sgocciola CARREFOUR Tonno a pinne gialle all’olio di oliva PESCANTINA Tonno all’olio extravergine di oliva biologico MARUZZELLA Tonno in olio di oliva ATHENA (Eurospin) Tonno all’olio di oliva 80 grammi

