Totocalcio: andiamo a vedere le nuove regole e le ultime novità

L’agenzia delle dogane e dei monopoli illustra le nuove regole del Totocalcio in attuazione della legge di bilancio 2019. Nuova stagione, montepremi più alto, in occasione dell’inizio del campionato di calcio di serie A, dopo la pausa estiva, riprendono sia il Totocalcio che gli altri concorsi pronostici sportivi come “il 9”, il “Totogol” e la scommessa sportiva a totalizzato “Big Match”.

Le nuove regole

Con il nuovo anno cambia la ripartizione della posta di gioco per tutti i concorsi e vengono apportate variazioni a tutti i concorsi, vediamo come vengono ripartite:

1) il 75% percentuale destinata al montepremi

2) il 5% percentuale destinata al compenso del concessionario

3) l’8% percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio

4) il 12% percentuale destinata alla Società Sport e Salute Spa

Rispetto alla precedente normativa, per i concorsi pronostici Totocalcio, il 9, Totogol, spiega l’Adm, il montepremi aumenta dal 50% al 75% della raccolta, mentre per la scommessa sportiva a totalizzato re Big Match la percentuale del montepremi passa dal 57% al 75%, con un sostanziale incremento delle risorse a disposizione dei giocatori.