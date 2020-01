Toyota annuncia un grosso obiettivo

Toyota ha annunciato un obiettivo molto importante. La casa automobilistica nipponica infatti ha piani di crescita importanti in Europa. Questi piani sono alimentati dai nuovi modelli in arrivo ed in particolare un piccolo SUV. Il produttore giapponese mira ad aumentare le vendite dei suoi marchi Toyota e Lexus del 30 per cento a 1,4 milioni entro il 2025 nella sua regione europea, che comprende Russia e Turchia. L’anno scorso, le vendite delle auto del gruppo asiatico sono state di 1,09 milioni. Questo risultato ha garantito una quota di mercato del 5,3 per cento.

Toyota vuole aumentare le sue vendite in Europa di oltre il 30 per cento entro il 2025

La società prevede che la sua quota salirà al 6,5 per cento. Questo grazie al suo piano quinquennale denominato “ACE2000”. Il piano prevede il lancio di 40 veicoli elettrificati nuovi o aggiornati, inclusi ibridi plug-in e veicoli completamente elettrici, afferma Toyota. Gran parte della crescita verrà dalle vendite del nuovo piccolo SUV che debutterà al salone dell’auto di Ginevra a marzo.

L’obiettivo dovrebbe essere raggiunto grazie al nuovo SUV compatto

Le vendite di questo nuovo modello inizieranno circa 12 mesi dopo. Il SUV sarà posizionato sotto la C-HR nella gamma della casa giapponese e entrerà a far parte di un segmento in forte espansione e dove la concorrenza è davvero ampia. Vedremo dunque se gli obiettivi che la casa giapponese si è prefissata potranno essere raggiunti realmente.

Leggi anche: Il SUV Toyota basato su Yaris sarà svelato nella seconda metà del 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube