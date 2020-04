Toyota ha annunciato un importante cambiamento

Toyota ha annunciato che la sua base di ricerca e sviluppo europea, TOYOTA Motorsport GmbH, ha cambiato la sua ragione sociale in TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH. Questa divisione fu inizialmente fondata come Andersson Motorsport GmbH a Colonia nel 1979, quindi cambiò il nome in TMG nel 1993, quando divenne una consociata interamente di proprietà della casa automobilistica giapponese. Oltre all’impegno dell’azienda nelle attività automobilistiche, che ha condotto sin dalla sua istituzione, negli ultimi anni, l’azienda ha ampliato il proprio lavoro con la GAZOO Racing Company applicando le competenze e l’esperienza che ha coltivato negli sport motoristici negli anni allo sviluppo di auto di produzione serie GR.

In futuro, TGR-E continuerà a fungere da hub per le attività automobilistiche di Toyota in Europa, collaborando con GRC dalla sua base a Colonia, in Germania, e impegnandosi in attività tra cui la fornitura di motori per auto che partecipano a entrambi i campionati mondiali di endurance FIA ( WEC) e il FIA World Rally Championship (WRC), contribuendo allo sviluppo del GR Supra GT4. TGR-E utilizzerà anche le conoscenze e le competenze accumulate durante le sue attività motoristiche negli anni nello sviluppo di automobili di produzione, contribuendo così alla creazione di auto sempre migliori.

Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation, ha commentato il cambio di nome

“La missione assoluta di partecipare agli sport motoristici, che è una battaglia di opere prodotte dai produttori, sta vincendo. Ecco perché TGR Europa deve essere un team di professionisti che produce opere vincenti. Per continuare a vincere, dobbiamo fare kaizen (miglioramento continuo) e rendere le cose sempre migliori, indipendentemente dalle circostanze. Il nostro team continuerà a produrre auto sempre migliori qui a Köln, in Germania, per vincere. ”

