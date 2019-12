Toyota potrebbe usare il nome ‘4Active’ su un nuovo SUV?

Toyota ha fatto parlare di se’ negli ultimi giorni nel mondo dei motori. La casa automobilistica giapponese infatti ha recentemente depositato un marchio commerciale per il nome “4Active” presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. La domanda di marchio è stata depositata il 9 dicembre 2019 ed è destinata a “automobili e loro parti strutturali”. Ovviamente ciò non garantisce che necessariamente il nome sarà utilizzato per un futuro modello. Questo in quanto si tratta di qualcosa di piuttosto comune tra le case automobilistiche. Esse registrano nomi per sottrarli alla concorrenza ma non sempre poi questi vengono usati.

Tuttavia sul web si sono moltiplicate le voci secondo cui il produttore nipponico stia pensando di lanciare un nuovo modello utilizzando proprio questo nome. Toyota inizierà a costruire un nuovo SUV nella fabbrica che sta co-creando con Mazda in Alabama.

Dunque si pensa che il nome 4Active potrebbe essere utilizzato per questo modello e integrerebbe l’attuale 4Runner nella gamma di modelli Toyota. In alternativa, 4Active potrebbe anche essere usato per indicare una variazione della trazione integrale del SUV costruito in Alabama. Maggiori dettagli su questo futuro SUV potrebbero emergere già nel corso dei prossimi mesi. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nei prossimi mesi.

