Toyota promette di mostrare qualcosa di speciale a Chicago

Toyota anticipa le sue novità per il Chicago Auto Show del prossimo mese, con un comunicato stampa che promette in modo criptico “un tocco di malizia notturna” che accenna a nuove varianti di fuoristrada che debutteranno all’evento. Ad accompagnare il rilascio c’era un’immagine di una ruota di Toyota Tacoma nera che sollevata un po’ da terra. A giudicare dal design delle ruote e dal rivestimento del parafango nero opaco, immaginiamo che sia un Tacoma TRD o qualcosa del genere. Cosa significa tutto questo? Non ne abbiamo idea, ma sospettiamo che la “malizia notturna” a cui si fa riferimento nel comunicato stampa di Toyota potrebbe essere un riferimento a un pacchetto tipo Nightshade Edition, come quelli offerti su Camry, Corolla e 4Runner.

I veicoli Toyota Nightshade Edition sono dotati di badge oscurato, griglie completamente nere, numerose finiture esterne nere e ruote nere. Toyota ha appena aggiornato la Tacoma per l’anno modello del 2020, quindi potrebbe essere il momento giusto per far debuttare un nuovo pacchetto in edizione speciale o due. Naturalmente, la casa automobilistica potrebbe anche avere uno o due ulteriori veicoli Nightshade Edition nella manica, e l’uso della parola “sportivo” è sufficiente per farci chiedere se si possa trattare di una Toyota 86 Nightshade. Maggiori dettagli sulle novità della casa giapponese per la prossima edizione del Salone dell’auto di Chicago potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni. vedremo dunque di cosa si tratterà esattamente.

