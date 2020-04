Toyota RAV4 celebra un incredibile traguardo

L’anno scorso, Toyota Land Cruiser ha celebrato un’importante pietra miliare, arrivando a 10 milioni di esemplari prodotti. Lo stesso traguardo è stato adesso raggiunto anche dalla Toyota RAV4. Toyota ha impiegato 68 anni per vendere dieci milioni di Land Cruiser mentre la RAV4 ha raggiunto la stessa pietra miliare in soli 26 anni essendo stata introdotta nel 1994. La Toyota RAV4 ha ufficialmente superato questo traguardo nel febbraio 2020 e continua a essere una forte venditrice per Toyota.

Importante traguardo per il SUV Toyota RAV4 che si conferma come uno dei SUV compatti preferiti a livello globale

Non sorprende che il Nord America, che ha un appetito inarrestabile per i crossover, sia il mercato più forte del RAV4, con oltre mezzo milione di vendite annue. In Europa, la casa giapponese ha venduto 133.000 RAV4 in Cina, mentre 127.000 sono stati venduti in Cina. Toyota RAV4 ha fatto il suo debutto al Salone di Ginevra nel marzo 1994 e diede inizio ad un nuovo segmento di SUV compatti.

Da allora, la RAV4 ha avuto un enorme successo, diventando il SUV più venduto al mondo nel 2018 e nel 2019. Nel 2019, la RAV4 è stata anche la quarta auto passeggeri più venduta in assoluto. Per l’anno modello del 2019, la Toyota ha presentato la nuovissima RAV4 di quinta generazione al New York Auto Show 2018. Essa presenta uno stile più robusto, tecnologia aggiornata e un nuovo propulsore ibrido. Con la popolarità dei crossover che non mostrano alcun segno di rallentamento, probabilmente non passerà molto tempo prima che Toyota festeggi un altro importante traguardo di vendita per la RAV4.

