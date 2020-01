Toyota RAV4: svelate le specifiche della versione ibrida

Dopo il suo debutto mondiale avvenuto in occasione del Los Angeles Auto Show del 2019, la Toyota RAV4 Prime è stata svelata nelle specifiche europee. Nel Vecchio Continente, il modello sarà commercializzato con il nome di Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. A parte questo non vi saranno però altre differenze con il modello che è stato presentato a Los Angeles a novembre. Presentato come il fiore all’occhiello della gamma di veicoli ibridi di Toyota Europa, l’ibrido plug-in RAV4 unisce potenza ed efficienza. Il veicolo della casa giapponese racchiude la più recente tecnologia dei veicoli ibridi elettrici di Toyota che offre un’autentica capacità di guida EV.

Svelate le specifiche in Europa del nuovo Toyota RAV4 Hybrid: ecco quando arriva

Il nuovo Toyota RAV4 Hybrid dispone di una potenza di 306 CV. Questi sono garantiti da un motore a benzina Hybrid Dynamic Force da 2,5 litri e da un motore elettrico montato sul retro. Toyota promette emissioni di CO2 medie inferiori a 29 g / km secondo lo standard WLTP, il più basso di qualsiasi SUV ibrido AWD plug-in del segmento D attuale.

Basato sulla piattaforma GA-K di Toyota, il nuovo RAV4 ibrido ha la batteria agli ioni di litio situata sotto il pavimento per ulteriori vantaggi dinamici. Le caratteristiche di guida del SUV trarranno vantaggio anche dal sistema di trazione integrale intelligente AWD-i standard. Il veicolo di Toyota in modalità totalmente elettrica dovrebbe disporre di un’autonomia di 65 km. Mentre la sua velocità massima sarà di 135 km orari. Le vendite del nuovo modello partiranno in Europa nella seconda metà del 2020.

