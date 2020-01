Toyota registra una forte crescita nel 2019

Toyota Motor Europe ha registrato vendite per il 2019 di 1.089.422 veicoli Toyota e Lexus, con un incremento del + 5,2% rispetto al 2018. La quota di mercato totale per il gruppo è salita al 5,3%, in un mercato europeo stabile su base annua. Con oltre 550.000 veicoli elettrici ibridi venduti, che rappresentano il 52% del mix totale, Toyota e Lexus offrono un totale di 20 modelli ibridi, la più ampia gamma di veicoli elettrici full hybrid nel settore.

Toyota Motor Europe ha registrato vendite per il 2019 di 1.089.422 veicoli

Un totale di sette nuovi modelli lanciati nel 2019 in entrambi i marchi ha fornito un ulteriore slancio per la crescita di anno in anno. Con vendite di 1.002.216 veicoli, Toyota ha venduto per la prima volta oltre un milione di veicoli dal 2008, con una crescita del 4,5% rispetto al 2018. Nel segmento C centrale, Toyota ha lanciato tutte le nuove versioni di Corolla Hatchback e Touring Sports, disponibili sia in 1.8L – 122 hp e 2.0L – propulsori ibridi da 180 CV e ibrido esteso alla nuova Corolla Berlina per la prima volta. Il lancio del nuovo RAV4 è stato ben accolto dai clienti con una domanda che attualmente supera l’offerta. Altri nuovi lanci includevano l’introduzione di una versione ibrida di Camry nell’Europa occidentale e il ritorno di GR Supra.

Le vendite totali di Lexus sono aumentate del 14,5% nel 2019 raggiungendo il record di 87.206 veicoli, registrando un sesto anno consecutivo di crescita con un raddoppio delle vendite dal 2013. La crescita continua nel 2019 è stata favorita dal lancio della nuova Lexus UX, un crossover compatto premium, il nuovo Berlina Lexus ES e una Lexus RX aggiornata. Il mix Lexus nell’Europa occidentale è ora quasi esclusivamente ibrido con un mix del 96% e il 67% in tutta Europa.

Ti potrebbe interessare: Il SUV Toyota basato su Yaris sarà svelato nella seconda metà del 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube