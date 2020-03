Toyota: svelati i modelli in arrivo nel 2021

Una fuga di notizie ha rivelato la nuova tabella di marcia della Toyota, scoprendo i nuovi modelli che arriveranno in Europa e negli Stati Uniti fino al 2021. In Europa tra il prossimo autunno e il 2021, la casa giapponese ha in cantiere tre debutti. La prima delle prossime uscite è un nuovo crossover basato sul nuovo Yaris, che debutterà al Salone di Parigi, dopo la cancellazione di quello di Ginevra. Senza nome ancora, sarà offerto solo con trazione integrale e propulsore ibrido. Il secondo lancio previsto è la nuova vettura sportiva compatta dell’azienda.

Toyota: ecco i nuovi modelli che arriveranno in Europa e negli Stati Uniti entro il 2021

La vettura finora nota come GT86 si trasforma in GR86 e sarà concepita su una piattaforma completamente nuova, con il motore posizionato davanti e il motore nell’asse posteriore. Arriverà nel luglio 2021 con un nuovo motore a benzina turbo e 255 CV. Il terzo lancio nella lista è previsto per il terzo trimestre del 2021, in linea con il debutto mondiale al nuovo Motor Show di Monaco. Si tratta della seconda generazione della C-HR che, ovviamente, sarà venduta come ibrido.

Per gli Stati Uniti, il calendario inizia anche in autunno con la prima del nuovo ibrido Toyota Sienna e continuerà nel 2021 con il restyling della Camry. La nuova generazione della Tundra arriverà più tardi sempre quell’anno. I nuovi Avalon, 4Runner e Sequoia arriveranno nel 2022, quest’ultimo basato sulla variante modulare della piattaforma TNGA-F, sarà dotato di un nuovo sistema ibrido basato su un motore a sei cilindri. Il ciclo di rinnovo si chiude nel 2024 con la nuova generazione di Camry e un nuovo Tacoma.

