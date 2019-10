Trasferimento del posto di lavoro con legge 104, quali vantaggi

Trasferimento del posto di lavoro per accudire il familiare con handicap grave in base alla legge 104, un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, io ho la 104 di mio padre perché lo assisto. Vorrei sapere, siccome lavoro nella scuola, quando farò domanda di trasferimento giù in Calabria, la 104 mi dà qualche vantaggio?

Trasferimento del posto di lavoro con legge 104

Gent.mo Sig.

Chi assiste un disabile, in ottemperanza ai diritti previsti dalla Legge 104, può godere di importanti benefici funzionali a garantire la migliore assistenza possibile al familiare disabile o affetto da una grave malattia.

Il familiare, infatti, ha il diritto di scegliere – quando possibile – la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita. la Corte di Cassazione ribadisce, inoltre, che il trasferimento può essere chiesto sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia quando il rapporto di lavoro è già in corso, mediante la semplice domanda di trasferimento.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

