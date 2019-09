L’INPS con il messaggio n. 3176 del 3 settembre 2019, informa che le trattenute su pensione finalizzate al pagamento in favore di soggetti giuridici creditori, subiscono una variazione delle coordinate IBAN. Con precisione il messaggio riporta che:”le trattenute effettuate sulle pensioni in favore di soggetti giuridici creditori a fronte di cessione del quinto della pensione, pignoramento presso terzi su pensione e traslazione su pensione di cessione del quinto dello stipendio, si riportano di seguito le istruzioni per la richiesta di variazione delle coordinate IBAN per l’accredito mensile”.

Trattenute pensioni: richieste tramite il portale Inps

La variazione devono essere effettuate dai soggetti giuridici creditori utilizzando il nuovo modulo “MV65” pubblicato sul sito istituzionale, www.inps.it. Tale modulo deve essere inviato direttamente dal soggetto giuridico richiedente, dalla propria casella PEC istituzionale, alla casella PEC dell’Istituto indicata sul modulo stesso.

È possibile leggere il messaggio Inps qui: Trattenute per cessione del quinto della pensione: variazione IBAN