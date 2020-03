Tre cibi che aiutano il metabolismo e a bruciare i grassi

Sono in particolare tre alimenti che possono aiutare molto il metabolismo e che sono speciali per bruciare grassi, e anche per questo risultano essere un vero toccasana per il nostro organismo.

Vediamo quali sono questi tre cibi speciali che aiutano il metabolismo e bruciano i grassi

Saranno molto felici quelli che sono quasi obbligati ad andare in palestra o che comunque o perchè non hanno piacere o per una questione di lavoro e di tempo, hanno difficoltà a praticarla. Questa scoperta è ottima anche per chi è obbligato a fare diete ferree, in questo caso non c’è da fare alcun sacrificio. Vediamo quali sono questi tre cibi e le loro proprietà nutritive.

IL MIELE: ottimo come anti stress, regola il colesterolo nel sangue, dà molta energia grazie al suo contenuto di zucchero naturale, vitamina B6 e C, potassio, ferro, sodio, calcio, niacina: tutte queste sostanze citate fanno si che venga stimolato il metabolismo e protegga il corpo dai chili in eccesso.

L’OLIO DI COCCO: grandissimo alleato del metabolismo, i suoi acidi grassi arrivano al fegato. Il suo olio contiene anche minerali e vitamine che vanno ad influire in un modo molto rapido ed efficace sul processo che avviene della combustione di grassi.

LA CANNELLA: la cannella ha delle proprietà molto importanti antinfiammatorie e antiossidanti, ottima per combattere i radicali liberi. La cannella converte lo zucchero in energia con un odore molto piacevole ed invitante.

Miele, cannella e olio di cocco: ecco come associarlo tutto insieme

E’ possibile preparare un mix delle tre sostanze, miele, cannella e olio di cocco, esattamente ecco le quantità che servono per comporre questo mix.

3/4 di tazza di olio di cocco

1/2 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di cacao (per chi lo preferisce)

Mettere tutti questi ingredienti insieme e riporli in una caraffa di vetro per poi mettere il tutto in frigorifero. Basta versarlo nel caffè tutte le mattine, uno o due cucchiaini a vostro piacimento, mescolate e bevete il tutto.

