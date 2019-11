Tredicesima dicembre 2019 pensioni: importo e data di erogazione

Con l’avvicinarsi del mese di dicembre cresce l’attesa per la tredicesima, la gratifica natalizia di solito deputata al sostentamento delle spese e dei regali per le festività. L’importo aggiuntivo del mese di dicembre, sia per i pensionati che per i dipendenti è un momento molto atteso. Quando verrà pagata la tredicesima, quale sarà l’importo aggiuntivo e cosa cambia per chi è in pensione da prima del 2019 e chi, invece, ha avuto il primo pagamento della pensione quest’anno?

Tredicesima pensione

Innanzitutto è bene precisare che la tredicesima non spetta a tutti i pensionati ma soltanto a coloro che percepiscono assegno da determinate misure. La tredicesima spetta a titolari di pensione di vecchiaia, pensione anticipata (pensione di anzianità), invalidità, assegno sociale, pensione di reversibilità con il pagamento del cedolino di dicembre.

Nel 2019 la pensione di dicembre verrà erogata il giorno 2 dicembre per tutti i pensionati (essendo il 1 dicembre domenica) sia per quelli che hanno l’accredito presso Poste Italiane sia per quelli che hanno conto corrente bancario.

Ma quanto spetta di tredicesima ad ognuno? La tredicesima per i pensionati altro non è che il pagamento di una mensilità in più e si calcola in questo modo: pensione lorda per i mesi di percezione, dividendo poi l’importo ottenuto per 12.

Prenderanno, quindi, la tredicesima intera soltanto i pensionati che percepiscono la pensione dal gennaio 2019, tutti coloro, invece, che hanno iniziato a percepire la pensione da febbraio in poi, non riceveranno una mensilità in più ma un atredicesima rapportata al numero di mesi in cui, effettivamente, si è ricevuto l’assegno pensionistico.

A chi spetta oltre la tredicesima il bonus pensione di dicembre?

Per i pensionati a basso reddito che non anno un reddito annuale superiore ai 6596,46 euro, se hanno un reddito personale non superiore a 9894 euro se soli o 19.798 euro annui come reddito familiare se coniugati, spetta anche il riconoscimento del bonus da 154 euro che verrà corrisposto sempre insieme al rateo pensionistico di dicembre.

