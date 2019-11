Tredicesima per dipendenti pubblici e privati 2019: le date di accredito

In questo periodo che è a ridosso del Natale la domanda che i lavoratori ci fanno di frequente è “quando viene pagata la tredicesima”. Per molti lavoratori la tredicesima equivale ad un doppio stipendio che viene pagato con lo stipendio del mese di dicembre.

Tredicesima: accredito prima di Natale

La tredicesima viene solitamente pagata con anticipo rispetto al Natale, in modo che il lavoratore possa spendere il denaro ricevuto per le festività natalizie. Il pagamento della tredicesima in anticipo vale sia per lavoratori pubblici sia privati, ciò è stato stabilito dall’allegato 1 del decreto n°350/2001, in cui vi è indicato il calendario dei pagamenti degli stipendi per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che sono date differenti per il mese di dicembre 2019. In tre settimane i lavoratori dipendenti riceveranno tre mensilità: lo stipendio di novembre a fine mese, la tredicesima all’inizio di dicembre e lo stipendio di dicembre che viene accreditato in anticipo.

Le date di accredito stipendio

Solitamente l’accredito dello stipendio per i dipendenti pubblici e privati sul conto corrente postale o bancario avviene nei seguenti giorni:

22° giorno del mese per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari;

23° giorno del mese per il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa;

24° giorno del mese per il restante personale statale ad eccezione dei docenti con supplenze brevi, per i quali lo stipendio arriva il 27° giorno del mese:

27° al 5° giorno del mese successivo per i dipendenti privati, ciò dipende dalle disposizioni trascritte sul CCNL.

Nel caso in cui tali date coincida con un festivo, la data di accredito sarà anticipata al precedente giorno lavorativo.

Queste, quindi sono le date di accredito dello stipendio valide per i mesi che vanno da gennaio a novembre, mentre per il mese di dicembre le cose cambiano.

Tredicesima: le date di accredito in conto corrente

La tredicesima e lo stipendio di dicembre vengono accreditati nelle seguenti date:

insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 14 dicembre accredito stipendio dicembre e tredicesima mensilità;

personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 15 dicembre accredito stipendio dicembre e tredicesima mensilità;

personale insegnante supplente temporaneo: giorno 16 dicembre accredito stipendio dicembre e tredicesima mensilità;

restante personale statale: giorno 16 dicembre accredito stipendio dicembre e tredicesima mensilità;

Personale privato: dal 15 al 24 dicembre dipende al settore di impiego e dal datore di lavoro, per l’accredito stipendio dicembre e tredicesima mensilità.

Qualora una di queste date dovesse coincidere con una domenica o un sabato, il giorno di paga sarà anticipato.

Tredicesima: che cosa è, come si calcola e chi la percepisce

