Trony, le offerte di novembre: acquistando tre prodotti uno è gratis

Trony ha deciso, con questa offerta di anticipare di un poco una sorte di offerta black Friday rispolverando il vecchio sistema volantino 3×2 per il mese di novembre 2019, dando la possibilità agli utenti di acquistare tre prodotti tra cui uno di questo in omaggio, seguendo ovviamente delle limitazioni.

Andiamo a vedere quali sono i principi di questa offerta

L’offerta è appena partita, precisamente il 31 ottobre e rimarrà valida fino al 21 novembre 2019. Il principio è quello classico, si acquistano tre prodotti e il meno caro viene dato in regalo. Per sfruttare la promozione ci sono delle linee guida da seguire e due diverse possibilità di acquisto: la prima che prevede l’acquisto di due prodotti con il 50% di sconto su quello meno caro, l’altra possibilità che con l’acquisto di tre prodotti si avrà lo sconto del 100% sul meno caro.

Ci sono delle regole che vanno rispettate e prese in considerazione, e sono: all’interno dei tre prodotti acquistati ci deve essere almeno un grande elettrodomestico con un prezzo minimo di euro 499,00 o un piccolo elettrodomestico da almeno 199,00 euro. Una volta mantenuti questi vincoli, si può passare all’acquisto e decidere se sfruttare l’offerta da due pezzi o tre.

L’offerta non prevede un rimborso di soldi, la cifra che dovrà essere pagata sarà interamente all’acquisto dei due o tre prodotti, in seguito al pagamento sarà rilasciato un buono sconto che può comunque essere utilizzato direttamente in cassa al momento dell’acquisto, e quindi con effetto immediato, oppure essere conservato per poi essere sfruttato in un seguente acquisto.

