Trony, nel nuovo volantino continua il SottoCosto per tutti

Questo mese di ottobre appena iniziato di annuncia davvero soddisfacente per chi ha intenzione di fare degli acquisiti tecnologici. In tal caso, non possiamo non segnalare il nuovo volantino di Trony che continua a promuovere il SottoCosto che è in grado di far felici numerosi consumatori con offerte di vario genere.

A differenza di quanto avevamo detto nel precedente articolo sempre basato sul volantino di Trony, questo SottoCosto continua nelle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Molise e Veneto.

Tutte le offerte sono disponibili fino al 2 ottobre, non sul sito ufficiale del rivenditore. dato che stiamo parlando di un volantino SottoCosto, è bene inoltre ricordare che i quantitativi disponibili in negozio sono limitati, e che quindi una volta terminati non verranno nuovamente richiesti alla casa madre.

Volantino Trony: continua il SottoCosto così

Vi segnaliamo dei dispositivi molto usati dai diversi consumatori, ovvero i cellulari.

Trony con il suo SottoCosto offre il Samsung Galaxy S10 a 799 euro.

Certo, il costo sembrerebbe molto elevato, ma c’è da capire che comunque si parla di un vero e proprio top di gamma assoluto distribuito sul mercato da pochissimi mesi.

Altra merce che potrebbe interessare è lo Huawei P30 Pro è disponibile a 749 euro.

Ma non disperate, ci sono anche altri cellulari a minor prezzo.

Le alternative di fascia media che prevedono prezzi che non superano i 299 euro sono il Samsung Galaxy A50 ed altri cellulari simili.

Detto questo, vi invitiamo a sfogliare il volantino Trony.

Leggi anche:

Volantino Trony, i prezzi bassi che piacciono a tutti