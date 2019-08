Truffa che colpisce chi naviga in internet: ecco cosa succede e a cosa fare attenzione

Ci sono sempre stati siti truffa su internet, ognuno diverso dall’altro. Oggi parliamo della truffa sempre in agguato che può apparire quando di teta di navigare in Internet. La scritta che appare è: “Hai effettuato la 5.000.000.000° ricerca su Google” e cercheremo di spiegare nei dettagli cosa succede e come evitare di cadere nella truffa.

Questa pagina si può aprire su qualunque sito, anche i più conosciuti, una volta che la pagina è stata aperta appariranno le seguenti frasi

“Sei stato valutato come vincitore della 5.000.000.000° ricerca di oggi su Google pochi minuti fa da nostro sistema! Il nostro ultimo vincitore è stato Brad da Bruxelles, Belgio, che ha vinto una Samsung KU6179 Ultra HD TV il 14.05.2018 con la sua 5.000.000.000º ricerca su Google.

Siamo orgogliosi di annunciare che tu sei il nostro prossimo vincitore.

Ogni volta che viene raggiunta la 5.000.000.000º ricerca, proclamiamo un vincitore e azzeriamo il contatore.

Puoi scegliere uno dei tre premi nascosti sotto. Inoltre, verrai inserito nella nostra Hall of Fame e riceverai un certificato di vincitore.

Dietro ogni coppa blu c’è un premio. Clicca su una coppa premio per scoprirlo.

Per motivi tecnici, non possiamo mantenere il tuo invito aperto per più di 15 minuti. Scegli uno dei premi sotto e segui le istruzioni sullo schermo.”

Una volta scelto uno dei pulsanti potrete vincere dei premi,come un Samsung Galaxy s9, poi apparirà una nuova pagina che si presenterà come Iphone X con le seguenti frasi:

“Hai la possibilità di vincere un iPhone X! iPhone X è uno smartphone progettato, sviluppato e venduto da Apple Inc.

iPhone X vanta uno schermo dal design completo con display da 5,8 pollici Super Retina HD con HDR e True Tone. Progettato utilizzando il vetro più resistenti presente su uno smartphone, con una fascia di acciaio inossidabile di grado chirurgico. Ricarica wireless, resistenza ad acqua e polvere. Doppia telecamera a 12 MP con doppio stabilizzatore ottico dell’immagine per foto fantastiche in condizioni di scarsa luminosità. Alimentato da A11 Bionic, the most powerful and smartest chip ever in a smartphone. il chip più potente e intelligente mai inserito in uno smartphone. Con iPhone X, inizia la nuova era di iPhone.”

Fino a qui pure se accettiamo tutto non succederà nulla, se dopo si cliccherà su OK si aprirà un’altra pagina ancora su cui scritto“Hai realizzato la 5.000.000.000º ricerca su Google, desideriamo ringraziarti per usare noi come tuo provider di ricerca preferito. Il tuo iPhone X è stato riservato per te sulla nostra pagina partner. Un dipendente di Google sta al momento preparando to certificato di vincita. Quale nome deve essere riportato sul certificato?”

A questo punto arriva la richiesta di Nome e Cognome, ovviamente le persona più ingenue e che non sono a conoscenza della truffa possono pensare che sia Google stesso ad offrire questo regalo.

Se si decide di inserire nome e cognome si verrà riportati su una nuova pagine dove ci diranno che dobbiamo ritirare il nostro premio ma se accettiamo il sistema continuerà a chiederci dati personali (dove siamo nati e quando). Se si sceglie di cliccare su “continua” ci continuerà a chiedere dati personali fino alla carta di credito che servirà per pagare i costi di spedizione.

Una volta data la carta si attiverà un abbonamento di 50euro al mese.

Cosa fare se per sbaglio si attiva questo abbonamento di cui non eravamo a conoscenza? Bisognerà disattivarlo e per farlo è necessario fare quanto segue:

Per disattivare questa truffa, se il sito è xxx.com basta cercare su Google xxx.com/desabonnement e seguire i passaggi descritti per disdire l’abbonamento.