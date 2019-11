Truffa con mail di Intesa San Paolo, cestinatela immediatamente

In questi giorni sta girando una mail truffa a nome dell’istituto di credito Intesa San Paolo. La mail chiede una verifica dei dati per la vostra sicurezza ed è firmata da un responsabile. Nel dubbio in molti accedono al link, ed è qui che parte la truffa per rubare i vostri dati e le credenziali bancarie. Ecco il testo della lettera che sta girando.

Mail Truffa a nome di Intesa San Paolo

Gentile: ……….@libero.it,

Abbiamo riscontrato delle attività insolite

Aiutaci a tutelare la sicurezza del tuo conto ed evitare accessi non autorizzati. Per motivi di sicurezza, il tuo conto è stato limitato in attesa di una tua azione. Rapido controllo di sicurezza. Abbiamo bisogno di qualche informazione in più per confermare la tua identità.

Per proteggi il tuo conto apri il seguente link:

(https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/login-page.html)

Sistono delle buone regole per garantire la mia sicurezza online?

Stefano Barrese

Responsabile Divisione Sicurezza

Intesa Sanpaolo

Ecco alcuni segnali a cui stare attenti

Oltre all’errore grammaticale commesso nella lettera, è stato usato un nome fittizio per tranne in inganno. Inoltre, l’indirizzo che ha inviato la mail non è dell’istituto ma è il seguente indirizzo: contacto@cityqro.com

Già questo vi deve far capire che è una truffa, ma se ancora non siete sicuri, non pigiate sul link, ma telefonate al numero verde 800 303 303 di Intesa San Paolo, gli operatori sono molto gentili e vi daranno le giuste indicazioni.

Fate molto attenzione e denunciate l’arrivo delle mail sospette alla Polizia postale.

