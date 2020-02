Truffa coronavirus: attenzione ai falsi operatori che vogliono entrare in casa

Sono state fino ad ora diverse le segnalazioni da parte dei cittadini di persone con divisa che si qualificano come volontari per introdursi in casa con la scusa di dover effettuare un tampone orale. Si tratta di una truffa da parte di coloro, che anche in presenza di un’emergenza come quella rappresentata dal coronavirus, vogliono cercare di truffare e rapinare onesti cittadini ignari.

La truffa del coronavirus

Sono in divisa, si spacciano per volontari inviati ad effettuare il tampone orale porta a porta per rilevare la presenza del CODIV.19.

Ma le associazioni che operano sul territorio interessato dal contagio affermano che non viene effettuata attività porta a porta per effettuare il tampone orale. Si raccomanda, quindi, di non aprire e non far entrare questi sedicenti volontari di chissà quale associazione in casa propria.

