Truffe online con l’e commerce: attenzione a Newsmartshop

Tutti quanti noi siamo abituati all’acquisto online tramite e commerce me è bene sapere che se il sito non è conosciuto o affidabile si corrono molti rischi di perdere i soldi pagati poichè ormai ci sono molti siti che truffano ed uno di questi è Newsmarthshop. Questo sito propone degli oggetti tecnologici o no, ad un prezzo davvero imbattibile. Ma come vedrete

questo sito non è per nulla affidabile.

Truffe ecommerce Newsmartshop: attenzione

Oggi come esempio prendiamo un Samsung Galaxy S10+,che normalmente costa sui 1080 euro. Questo sito lo propone a 549 euro, quindi un prezzo ottimo visto che c’è il 49% di sconto. Il sito, però. e qui dovrebbe suonare il primo campanello di allarme, non permette il pagamento online, infatti la truffa viene strutturata nella vita “reale” semplicemente pretendendo il pagamento in contrassegno alla consegna del bene acquistato al sedicente corriere espresso.

All’interno del pacco, però, per bilanciare il peso di uno smartphone, troveremo una semplice bottiglietta d’acqua. Tra le altre cose non si riceverà mail di traking dal corriere e per accordare la consegna sarete contattati via whatsapp da qualcuno che si spaccia per il corriere . Ci sono altri campanelli di allarme che potrebbero far capire che si tratta di una truffa: il sito tra i contatti non offre un numero di telefono da contattare. Se proprio tutto ci sembra normale, però, ad insospettire dovrebbe essere il pacco che si riceve: non ci sono loghi del corriere sopra.

Il consiglio, quindi, è quello di non acquistare MAI nulla da chi non offre un pagamento tracciabile da cui è possibile partire in caso di truffa: pagando in contanti, infatti, voi non avete in mano nessuna prova di aver pagato un bene che avete ricevuto.

Ovviamente questi tipi di truffa esistono anche per pagamenti elettronici, ma in questo caso è più facile avere un

risarcimento: vi consigliamo di acquistare solo tramite paypal che ha la funzione del rimborso in caso di truffa.

Newsmartphone, quindi, è semplicemente un sito che tramite offerte imperdibili effettua truffe ben congegniate ai danni di chi acquista.