Truffe SMS: come bloccare i messaggi

L’assedio al telefono è cosa nota di questi tempi, non soltanto per scopi promozionali, ma spesso capita di imbattersi in vere e proprie truffe. A tal proposito arrivano le truffe SMS, da cui bisogna iniziare a difendersi.

Truffe SMS: come difendersi e bloccare i truffatori

In un’epoca in cui il nostro cellulare è tartassato quasi quotidianamente da promozioni telefoniche, gas e luce o proposte di marketing varie, talvolta è difficile tenere il passo e la pazienza per resistere agli assedi e spesso ci si imbatte in truffatori che, con la scusa di promozioni recuperano dati per attuare vere e proprie truffe o raggiri al danno della gente. Tuttavia, se con i numeri, spesso anonimi o provenienti dall’estero, si può evitare di rispondere e mettere quel contatto nella nostra lista nera dello smartphone, adesso arriva la minaccia con le truffe SMS.

Come evitare di incappare in qualche SMS truffaldino e cadere nella trappola?

La nuova pratica per le truffe SMS si chiama Smishing e consiste nell’inviare sms con link malandrini, al cui interno scattano trappole che vengono attivate se quando apriamo il messaggio. Anche erroneamente, con un semplice click possiamo trovarci a fornire dati e password o semplicemente attivare offerte, indesiderate, che inizieranno a sottrarci soldi dal nostro piano tariffario. Spesso gli SMS sono a nome di marchi noti di aziende telefoniche o sottoforma di finti premi, a cui bisogna evitare di abboccare, senza aver prima fatto magari una ricerca sul web in verifica di quella promozione o del suddetto premio. Per evitare che gli stessi possano mandarci altri SMS sospetti sarà necessario bloccarne l’invio. Dal sistema iOS sarà necessario bloccare il numero da cui proviene l SMS, mentre da Android basterà segnalare il messaggio come spam.

