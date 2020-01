Trump minaccia le tariffe sulle importazioni di automobili dall’UE

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di imporre tariffe elevate sulle importazioni di automobili dall’Unione europea nel caso in cui il suo paese non riuscisse a raggiungere un accordo commerciale con i paesi della UE. Trump ha affermato che le tariffe sulle auto dell’UE potrebbero ammontare al 25 per cento. “Alla fine sarà molto facile, perché se non riusciamo a fare un accordo, dovremo imporre tariffe del 25 per cento sulle loro auto”, ha dichiarato Trump in un’intervista. Mike Manley, capo del gruppo europeo di lobby dell’industria automobilistica ACEA e CEO di Fiat Chrysler Automobiles, ha affermato che le aziende hanno bisogno di certezza e sperano che si possa evitare uno scontro con Trump.

“Se si guarda alla storia del presidente Trump, penso che sia incredibilmente serio. Se le parti coinvolte affrontano queste discussioni in modo serio, sarà possibile raggiungere una conclusione amichevole”, ha dichiarato Manley a un evento del settore a Bruxelles. “Un’escalation delle tariffe non va a beneficio di nessuno”, ha aggiunto. Infine Alla domanda se un patto commerciale con la Gran Bretagna possa venire dopo, Donald Trump ha detto alla CNBC che era pronto a fare un accordo con il Primo Ministro britannico Boris Johnson. La Gran Bretagna dovrebbe lasciare l’UE alla fine di gennaio. Seguiremo con attenzione la situazione relativa alle tariffe degli USA verso le auto che provengono dall’Europa e vi aggiorneremo.

