Tumore al seno, quali sono i sintomi nascosti di cui non ci accorgiamo?

Il tumore al seno, sebbene possa verificarsi anche negli uomini, colpisce soprattutto le donne. Un buon strumento per combatterlo in anticipo è la prevenzione: grazie a dei controlli di tipo periodico è possibile capire come stanno andando le cose e come bisogna agire per evitare il peggio. E’ vero, dall’altro lato la ricerca va sempre avanti e grazie ad essa molte donne riescono a vivere dopo la malattia, ma il miglior strumento rimane la prevenzione che permette di non arrivare a questo.

Nel particolare, il tumore al seno si verifica a causa della crescita piuttosto strana di cellule che si trovano dentro una ghiandola mammaria. E noi tutto questo lo sentiamo? Esistono dei sintomi piuttosto strani che magari non ci fanno allarmare subito, ma che molto possono anticipare. Vediamo quali sono e cerchiamo di tenerli d’occhio.

Tutti i sintomi muti del tumore al seno al primo stadio

Riprendendo quanto detto, un tumore è curabile se preso in tempo, e su questo gioca un grandissimo ruolo la prevenzione che, come abbiamo detto, ci dice già qualcosa in merito a quello che il nostro corpo sta subendo.

Al primo stadio i sintomi non comportano dolore, ma appaiano delle strane ghiandole chiaramente visibili.

Altra cosa a cui fare attenzione è il capezzolo che potrebbe subire dei cambiamenti.

Fate caso anche alle perdite che di solito sono rilasciate da un solo capezzolo, mentre se le perdite provengono da tutti e due i capezzoli allora siamo in presenza di problemi ormonali.

Altri campanelli di allarme sono il cambiamento della forma del seno e del suo colore.

Una volta trovato anche uno solo di queste sintomi che non provocano dolore, ma che sono chiaramente visibili, è bene consultarsi con lo specialista e fare quanto vi viene detto.

Solo in questo modo è possibile evitare tutto il calvario che sarà la conseguenza di uno stadio del tumore avanzato.

