Tumori alla testa: una causa può essere l’uso prolungato dei telefonini

Uno dei motivi che possono causare il tumore alla testa, è l’uso prolungato dei telefonini, lo ha stabilito la Corte di Appello di Torino con una sentenza di primo grado al Tribunale di Ivrea. La proposta di molti è usare la stessa dicitura che sui pacchetti di sigarette vicino ai telefonini, se non usato correttamente può nuocere gravemente alla salute.

L’uso prolungato dei telefonini può causare tumori alla testa

Per i giudici della Corte d’appello di Torino l’uso prolungato del telefonino cellulare può causare tumori alla testa, confermando una sentenza del Tribunale di Ivrea del 2017. Il protagonista della denuncia è un dipendente della Telecom che per motivi di lavoro passava a telefono anche 4/5 ore al giorno, sviluppando un neurinoma del nervo acustico.

Si tratterebbe della prima condanna al mondo per questi motivi che sono motivi di discussioni e pareri diversi, ma dopo questa sentenza gli scontri sulle idee diverse aumenteranno ancora.

Questa sentenza che mette fine a questa causa e conferma la causa con l’effetto, ha condannato L’INAIL a pagare una rendita vitalizia da questa malattia causata al lavoratore dipendente della Telecom Italia.

La cosa molto strana è che questo problema interessa la maggior parte dei cittadini, tutti usiamo i telefonini, e da studi fatti è stato dimostrato che basta usare il cellulare mezz’ora al giorno per 8 anni per rischiare di avere problemi.

La cosa migliore secondo molti è quello di usare lo stesso sistema che si usa per le sigarette, avvisare i consumatori che usano il telefonino in modo spropositato a cosa vanno incontro. Scrivere sui telefonini se non usato correttamente può nuocere alla salute servirebbe almeno a quelli più distratti a ricordarglielo.

Pensiamo ai bambini, ai giovani, e all’uso che fanno dei loro telefonini. Giustamente i venditori di telefonini non lo metteranno mai per iscritto una cosa del genere, ma il motivo non è quello di non far vendere più i telefonini, ma lo scopo è quello di sensibilizzare le persone, sia dalla piccola età, a sapere usare in modo corretto i telefonini, il modo più semplice per usare il telefonino sono gli auricolari.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube