Rassegna oggi 21 ottobre 2019, su: Lavoro (assunzioni e concorsi); Monete; BTp Italia; Permessi legge 104; Pensioni 2020; Liquidazione TFS; Modulo ISEE; Uso corretto card Reddito di Cittadinanza; Pagare a rate col bancomat; Mutuo agevolato; Tutto Fisco (fattura elettronica, cedolare secca, Bollo auto, Obbligo Pos, tassa imballaggi); tutte le novità della giornata.

Monete

Continuano ad arrivarci centinaia di messaggi sul numero WhatsApp di utenti che si informano sul valore delle monete in lire o euro. In questo articolo abbiamo deciso di rispondere ad una lettrice che ci pone una domanda assai interessante. Invece di chiedere le sue specifiche esigenze, infatti, pone una domanda che può essere di interesse generale. Leggi qui gli ultimi aggiornamenti: Monete 100 lire: qual è l’annata che vale di più?

BTp Italia

Il Tesoro da lunedi colloca sul mercato il nuovo BTp Italia. Vengono ripresentati i titoli indicizzati all’inflazione per la clientela retail dopo il flop dello scorso novembre dei titoli indicizzati che vennero solo sottoscritti 863 milioni di euro su un totale di 2,164 miliardi. Quest’ultima è stata una delle emissioni che ha avuto poco riscontro rispetto ad una ricca cedola dell’1,45% per un titolo con scadenza 2022. Ciò si spiega solo perché in quel periodo c’erano forte tensioni con la Commissione Ue sulla manovra da approvare e quindi c’era molta sfiducia tra i risparmiatori. Leggi qui la notizia: BTp Italia: oggi 21 ottobre parte il nuovo collocamento con cedola garantita 0,6%

Doppi permessi legge 104

Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, ha diritto oltre che ai 3 giorni di permesso mensile anche alla fruizione del congedo straordinario di 2 anni per l’assistenza del disabile. Ma cosa accade se i familiari da assistere sono 2? I permessi ed il congedo straordinario raddoppiano? Leggi qui la risposta: Doppi permessi 104 e doppio congedo straordinario per 2 disabili da assistere?

Novità pensioni 2020

Il decreto fiscale ha dato finalmente la notizia che quota 100 resta in vigore fino alla naturale scadenza, 31 dicembre 2021. Ma nel documento che accompagnerà alla manovra presenti anche le proroghe per ape sociale e opzione donna. Vediamo le novità in ambito previdenziale per il pensionamento nel 2020. Leggi qui: Novità pensioni 2020: ape sociale, quota 100 e opzione donna cosa cambia

Liquidazione TFS

I tempi di liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici sono molto lunghi e nel caso di pensione con determinate misure possono raggiungere anche i 27 mesi per la liquidazione della prima rata della buonuscita. Per ovviare a ciò nel decreto legge 4/2019 è stata inserita la possibilità di chiedere un anticipo del TFS tramite prestito erogato dalle banche che, però, non permette ancora di presentare domanda per la richiesta. Leggi qui la notizia completa: Liquidazione ed anticipo TFS pubblico impiego: chiarimenti

ISEE

Determinazione dell’ISEE per poter fruire delle varie agevolazioni, molti i dubbi su come fare e chi rientra nella DSU. Tanti i casi diversi, noi ne abbiamo affrontato alcuni. Oggi affrontiamo il caso in cui i genitori o i figli sono residenti all’estero rispondendo alla domanda posta da un nostro lettore: Buongiorno Nel caso in qui il figlio è la moglie residente all’estero si po’ inserirli nel certificato Isee. Grazie

Leggi qui la risposta completa: ISEE e nucleo familiare per la compilazione della DSU, cosa cambia per il figlio all’estero

Uso corretto della card del reddito di cittadinanza

In molti ci chiedono qual è l’uso corretto della card del reddito di cittadinanza, anche in virtù degli ultimi avvenimenti che la trasmissione Striscia la notizia, mette in evidenza sugli abusi da parte dei cittadini che fruiscono di questa misura. Come in tutte le cose, c’è sempre la mela marcia che rischia di rovinare tutte le altre. Per evitare di avere problemi e fare un uso improprio della card del reddito di cittadinanza, esaminiamo cosa è possibile e cosa no, in base ai riferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Leggi qui la notizia: Uso corretto della card del Reddito di cittadinanza

Pagare a rate col bancomat

Quando si decide di acquistare qualcosa pagando a rate si devono prendere in considerazione molti fattori tra i quali il tasso di interesse, la mancanza di una busta paga che rende il finanziamento impossibile o i costi di attivazione del finanziamento stesso. Ma Confidis ha pensato un prodotto che permette di superare tutte queste difficoltà permettendo il pagamento rateale attraverso il bancomat. Si tratta di Pagodil: Pagare a rate con il bancomat e senza finanziamento: c’è Pagodil, cos’è e come funziona

Mutuo agevolato

Per noi italiani è importante possedere una casa propria, ci dà sicurezza e stabilità nella vita. Proprio a tale riguardo il popolo italiano rispetto agli altri popoli europei ha una percentuale maggiore di proprietari di immobili. Lo Stato, inoltre invoglia l’acquisto di immobili, offrendo anche alle categorie di persone più disagiate agevolazioni per la stipula di un mutuo ipotecario, ma a fronte di requisiti ben precisi. La notizia completa qui: Mutuo agevolato: chi può far richiesta del Fondo Garanzia Consap

Assunzioni e concorsi

I centri per l’impiego in questi mesi e in quelli che verranno, saranno impegnati ad effettuare nuove assunzioni di personale, precisamente parliamo di 1135 assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, grazie al reddito di cittadinanza che ha coinvolti questi centri che fino a poco tempo fa erano abbandonati a se stessi. Leggi qui la notizia: Nuove assunzioni 2020 da parte dei Centri per l’Impiego: ecco le info

Dal 18 ottobre è uscito un bando sulla Gazzetta Ufficiale per 800 volontari nell’Aeronautica Militare, una nuova opportunità di lavoro per tutti coloro che vogliono entrare a far parte delle Forze dell’Ordine. I posti sono così suddivisi, 770 ordinari e 30 incursori, per i primi 400 candidati che vinceranno il concorso la partenza è prevista per maggio 2020, il resto dei vincitori a settembre 2020. Leggi qui come inoltrare domanda: Concorsi pubblici, bando per 800 VFP1 nell’Aeronautica Militare: istruzioni per inviare la domanda

Tutto Fisco

Obbligo Pos

Novità sul nuovo obbligo del Pos che prevede una doppia sanzione per commercianti ed esercenti che non si doteranno del terminale o non accetteranno i pagamenti tramite moneta elettronica. Sarà il cliente a dover denunciare al Prefetto la violazione. Novità anche sugli F24 per acconti riguardante i forfetari e i soggetti Isa e non solo, ecco un riepilogo delle principali notizie sulla riforma. Le novità qui: Obbligo Pos e proroga F24 acconti forfetari e soggetti Isa

Tassa imballaggi

Il governo sta pensando di attuare una tassa sugli imballaggi in plastica, una tassa che andrebbe a ricadere interamente sui consumatori finali. Il Codacons, ha elaborato uno studio sulle ripercussioni che i provvedimenti legati alla Legge di Bilancio avrebbero sul consumatore finale stimando che i costi delle misure ambientali, se saranno scaricati sul consumatore finale avranno un impatto di 165 euro a famiglia per il biennio 2020/2021. Leggi qui la notizia: Tassa sugli imballaggi in plastica: nuovo balzello per i consumatori

Bollo auto cancellato

Il bollo auto è quella tassa che ogni italiano deve pagare solo perché è possessore di un’auto. Per questo il popolo italiano la ritiene una delle tasse più ingiusta. Vediamo quale sarà il suo destino nei prossimi anni, se c’è realmente l’intenzione da parte del Governo di abolirla. Leggi la notizia completa: Bollo auto: cancellati 10 anni, ma per i prossimi?

Fattura elettronica

Fattura elettronica e dichiarazione Iva precompilata, il decreto fiscale contiene importanti novità in materia Iva. Prevede un graduale e sperimentale processo di semplificazione degli adempimenti, mettendo a disposizione dei contribuenti dal 1° luglio 2020, in apposita

area riservata, le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche Iva, per arrivare al 2021 con la predisposizione della bozza della dichiarazione Iva per tutti i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia. Leggi qui le ultime novità: Fattura elettronica e dichiarazione Iva precompilata, le novità

Calcolo cedolare secca

Appartamento in fitto con cedolare secca, un lettore ci chiede: Come si calcola l’importo da pagare (avendo un appartamento in affitto regime cedolare secca) su un canone annuale ad esempio di euro 3.600,00 Analizziamo il calcolo, le rate e le scadenze anche in base alle ultime novità. Leggi qui la notizia completa: Cedolare secca: come si calcola l’importo da pagare, rate e scadenze

Aumento cedolare secca

Nella Legge di bilancio 2020 si prevede l’aumento dell’imposta ipotecaria e catastale da 50 a 150 euro per il trasferimento di immobili soggetti all’imposta di registro, sia per la prima casa sia per gli altri immobili). Inoltre si presume che anche la cedola secca sugli affitti a canone possa crescere passando dal 10% al 12,5%. Roberto Gualtieri, ministro dell0Economia, si difende dicendo che l’aumento al 12,5% è sempre meglio rispetto al 15% già previsto. Le novità: Aumento cedolare secca e imposte catastali, le novità nella legge di Bilancio 2020

