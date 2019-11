Tutto concorsi pubblici e lavoro, saldo e stralcio, licenziamento, acconto imposte, manovra 2020, fideiussione, TFS,

Nella rassegna di affari di oggi, 19 novembre 2019, gli argomenti trattati sono uno speciale lavoro e concorsi con una panoramica sulle possibilità lavorative, licenziamento, pensione di garanzia, acconto imposte, fideiussione, saldo e stralcio, TFS. Le novità della giornata.

Concorsi e lavoro

Concorsi pubblici

Numerosi concorsi pubblici sono attesi nel 2020: dalla scuola alla P.A., dall’università all’INPS, passando per i centri per l’impiego. Alcuni usciranno in questi ultimi mesi, altri a inizio anno. Ai bandi potranno partecipare diplomati e laureati a seconda dei requisiti richiesti. Vediamo insieme quali sono i bandi più attesi.

Concorso Agenzia Entrate

Anche i concorsi dell’Agenzia delle Entrate sono attesi per il 2020 che potrebbero interessare 2.600 laureati e diplomati in varie discipline. Vediamo quali informazioni sappiamo.

Concorso OSS

L’ASP Seneca assume tramite concorso 30 OSS a tempo pieno e indeterminato. Nove posti sono riservati a favore dei volontari delle Forze armate. La scadenza per presentare la domanda è il 28 novembre. Vediamo come partecipare a questo concorso.

Anticipo TFS

Anticipo del Trattamento di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici previsto nel Decreto legge n. 4/2019, fermo in una situazione di stallo. La misura doveva andare in vigore insieme alla Quota 100 in modo da permettere ai neo pensionati di ricevere sotto forma di finanziamento un anticipo di TFS per un tetto massimo di 45.000 euro. Come promesso pubblichiamo tutte le lettere di protesta che ci pervengono in redazione attraverso i nostri canali di comunicazione.

Borse di studio

L’Istituto superiore di sanità ha indetto un concorso pubblico rivolto a laureati per conferire due borse di studio dal valore di 20mila euro ciascuna. Le domande vanno presentate entro il 12 dicembre. Vediamo come partecipare.

Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio prevedeva la possibilità di una riduzione dell’importo dovuto con azzeramento di sanzioni e interessi. In questa misura rientrano i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Fideiussione

A volte per poter affittare un immobile al contratto di affitto si accompagna anche una polizza fideiussoria. Questa viene stipulata dall’inquilino ed è una sorta di cauzione sugli affitti futuri, e salvaguardia il padrone di casa in occasione di casi di morosità.

Manovra 2020

Tra i tantissimi emendamenti presentati nella nuova manovra c’è quello del Movimento 5 Stelle che propone un bonus per chi installa nei bar o nei ristoranti dei filtri per l’acqua, in questo caso l’incentivo proposto è di 5mila euro, proposta che si è allargata anche per chi monterebbe questi filtri in casa, l’incentivo proposto è di mille euro.

Acconto imposte

Rideterminazione del secondo acconto imposte del 90 per cento scadente il 30 novembre che slitta il 2 dicembre in quanto il 30 è sabato. Il secondo acconto per il periodo d’imposta 2019 non è soggetto alla rateizzazione e quindi è fondamentale considerare quanto previsto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93/E del 12 novembre 2019.

Pensione di garanzia

Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi al vaglio del governo per facilitare l’uscita dal mondo del lavoro dei lavoratori più giovani con particolare attenzione per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996 e rientra, di conseguenza, in calcolo contributivo puro.

Licenziamento

Attenti alla chat di WhatsApp tra colleghi di lavoro e alla diffusione di contenuti denigratori. Questa volta a chiarire la questione tocca al Tribunale di Firenze, con una recente sentenza del 16 ottobre 2019, nella quale afferma l’utilizzo di una chat su WhatsApp tra colleghi di lavoro per veicolare messaggi vocali di contenuto offensivo, minatorio e razzista nei confronti di un superiore gerarchico e di altri dipendenti non ha contenuto diffamatorio, non costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà e non ha, in definitiva, portata rilevante sul piano disciplinare.

