Tutto concorsi, speciale pensione, monete, decreto scuola 2020, TFS, legge 104, congedo parentale, fattura elettronica, RDC, bonus famiglie, canone Rai, esenzione ticket

Nella rassegna di affari e disabilità di oggi, giovedì, 31 ottobre 2019, i temi trattati vertono su fattura elettronica, concorsi, congedo parentale, reddito di cittadinanza, decreto scuola 2020, sostegno alle famiglie, TFS dipendenti pubblici, pensione, esenzione Canone Rai, esenzione ticket, valore monete, permessi legge 104. Tutte le novità della giornata.

Tutto concorsi

Concorso Amn Napoli

L’Azienda Napoletana Mobilità, nome esteso della sigla Amn, ha in mente di assumere ben 120 persone da impiegare come Autisti. Tutti coloro che saranno scelti avranno la possibilità di lavorare già dalla fine di novembre.

C’è una scadenza: per potersi candidare c’è tempo fino al 4 novembre e non oltre. Di seguito tutte le informazioni da sapere per potersi candidare come autista dell’Amn di Napoli. per approfondire: Offerte di lavoro: 120 nuovi posti per lavorare nell’Amn di Napoli

Concorso 616 operatori giudiziari

Il ministero della Giustizia per il concorso di 616 operatori giudiziari ha autorizzato le regioni a raccogliere i dati dei possibili candidati. Importanti novità sul concorso per 616 operatori giudiziari pubblicato nella G.U. l’ 8 ottobre 2019. Il Ministero della Giustizia con una nota pubblicata il 28 ottobre 2019 ha inviato alle Regioni interessate la richiesta di procedere alla selezione per 616 operatori giudiziari.

per approfondire: Concorso per 616 operatori giudiziari: al via alla selezione, le ultime novità

Concorso personale ATA

Quest’anno il Ministero dell’istruzione ha deciso di revocare gli appalti per le pulizie nelle scuole affidando il servizio al personale ATA. Il 1 gennaio è il termine ultimo che il Ministero ha stabilito per la chiusura degli appalti alle ditte di pulizie. Di conseguenza, sarà emanato un bando di concorso per la stabilizzazione di circa 16.000 dipendenti che saranno assunti come personale ATA.

Per saperne di più: Novità concorso personale ATA 2020 con licenza di scuola media

Esenzione Canone Rai

Approvata ieri la legge di Bilancio 2020, tantissime le novità sulla famiglia, rinnovata anche l’esenzione del canone Rai per gli anziani a basso reddito. Nella bozza di Bilancio 2020 del 29 ottobre all’art. 43 viene specifica l’esenzione e nei casi di abuso cosa si rischia. Per saperne di più: Esenzione Canone Rai per basso reddito, multa da 500 a 2.000 euro, le novità della legge di Bilancio 2020

Valore monete

Continuiamo a rispondere ai nostri lettori che, curiosi, vogliono sapere il valore delle vecchie lire in loro possesso. Premettiamo, come in ogni articolo, che non siamo interessati a comprare le monete nè a venderle ma ci limitiamo solo a rispondere alle domande di consulenza dei nostri lettori.

Per saperne di più: Monete antiche e rare in lire, le 5 lire che possono valere 2100 euro

Esenzione Ticket

I disoccupati che rispondono anche a precisi requisiti economici possono essere esentati dal pagamento del ticket con l’apposizione sulla ricetta del codice E02. Vediamo, però, a quali disoccupati spetta tale esenzione, quali requisiti reddituali devono rispettare e se il reddito di cittadinanza è compatibile con l’esenzione stessa.

Per approfondire: Esenzione ticket E02 e reddito di cittadinanza, sono compatibili?

Speciale pensione

Pensione e redditi

L’importo della pensione è determinato dai contributi versati e viene calcolato o con il sistema contributivo, o con il sistema retributivo o con quello misto. Ma l’importo della pensione viene ridotto a causa di altri redditi familiari del pensionato? Se ad esempio il marito o la moglie del pensionato è percettore anch’esso di pensione questo influisce sull’importo dell’assegno? Cerchiamo di chiarire.

Per approfondire: La pensione si riduce per somma di redditi? Chiariamo i dubbi

Pensione opzione donna

Proroga Opzione donna anche per il 2020 con la maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2019. Finalmente potranno accedere alla misura anche le lavoratrici nate nel 1960/1961. Ecco cosa prevede l’articolo 55 della legge di Bilancio 2020. Per approfondire: Pensione Opzione donna rinnovata nel 2020 requisiti al 31 dicembre 2019, novità nella legge di Bilancio 2019

Riscatto servizio militare

Abbiamo parlato già diverse volte della possibilità di riscattare il periodo del servizio di leva obbligatoria ai fini pensionistici, in questo articolo, invece, affronteremo il tema del riscatto posteriore alla data di pensionamento per aumentare l’importo dell’assegno pensionistico. Facciamo chiarezza al riguardo.

Per saperne di più: Riscatto servizio militare dopo il pensionamento è possibile?

Permessi legge 104

Permessi legge 104, ci si chiede se è compatibile col congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave. Analizziamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno Avvocato, ho trovato il suo numero su internet su notizieora.it Sono un invalido con 104 e gravità ex art. 3 comma 3. Mia moglie usufruisce di congedo straordinario e dei 3 g 104. Qualora volessi utilizzare io i 3 giorni di 104 per problemi legati alla mia patologia, mia moglie perderebbe il diritto di utilizzare i 2 anni del congedo straordinario? Spero di aver posto la domanda in modo chiaro e la ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta. Qualora questo canale non sia il corretto, la prego di segnalarmi come ed a chi inoltrare questa richiesta. Cordialmente

Per leggere la risposta: Permessi legge 104 e congedo straordinario legge 151, sono compatibili?

Sostegno alle famiglie

La legge di Bilancio 2020 prevede il Fondo assegno universale per sostegno alle famiglie con figli. Il fondo, previsto per gli anni 2020, 2021, e 2022. Vediamo le misure previste le la famiglia tra bonus bebè, e bonus asilo nido.

Per saperne di più: Assegno unico alle famiglie, bonus bebè e bonus asilo nido in legge di Bilancio

TFS dipendenti pubblici

Abbiamo racchiuso in questo articolo alcuni messaggi arrivati alla nostra redazione, dai lavoratori/pensionati che speravano in una soluzione alla fruizione dell’anticipo TFR o TFS (trattamento di fine rapporto o fine servizio). Dopo l’ultimo step del 3 ottobre con lo scopo di individuare i soggetti (diversi dall’INPS) che erogheranno la buonuscita anticipata (per un valore massimo di 45 mila euro di anticipo) per i dipendenti pubblici che hanno aderito (o aderiranno) al pensionamento con quota 100 o con legge Fornero, tutto si è fermato. Per leggere: TFS dipendenti pubblici, ad oggi ancora niente: “siamo in ostaggio della burocrazia”

Congedo parentale papà

Tra le misure previste per il sostegno alla famiglia vi è quella che intende aumentare i giorni di congedo parentale previsti per i neo papà. Il Ministri per le Pari Opportunità, inizialmente intendeva addirittura raddoppiare i giorni di congedo parentale spettanti ai papà con la manovra 2020 portandolo a 10 giorni.

Per approfondire: Congedo parentale del papà: passa da 5 a 7 giorni

Decreto scuola 2020

Il 29 ottobre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Scuola 2020 che prevede tra l’altro l’assunzione in ruolo per molti docenti. Vediamo le novità contenute. Il Decreto Scuola 2020, detto anche “Salvaprecari-bis”, firmato il 29 ottobre dal Presidente della Repubblica Mattarella, porta delle novità nel mondo delle scuola che interessano i docenti, il personale ATA e i dirigenti scolastici.

Per approfondire: Tutte le novità del Decreto scuola 2020 con l’assunzione in ruolo di molti docenti

Reddito di cittadinanza

Analizziamo il quesito di un nostro lettore sul reddito di cittadinanza: Gent.ma Sig.ra Angelina Tortora, le pongo un quesito di cui, purtroppo, non riesco ad avere risposte. Ho 62 anni e percepisco il RDC ed un assegno sociale per disabilità ed ho voglia di acquistare una moto, essendo da sempre motociclista, con un finanziamento a tasso 0. È possibile acquistarla anche se ha una cilindrata pari o superiore ai 250cc.? Se non lo fosse sarebbe possibile acquistarne una usata, sempre pari o superiore ai 250 cc., con qualche anno “sul groppone”? Scopriamo la risposta nell’articolo: Reddito di cittadinanza: è possibile acquistare una moto con finanziamento a tasso zero o usata?

Fattura elettronica

Oggi, 31 ottobre 2019, è l’ultimo giorno utile per aderire, anche se in maniera facoltativa, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate. Per saperne di più leggi: Fattura elettronica: scade l’adesione al servizio di consultazione, che succede a chi non aderisce?

