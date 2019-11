Rassegna dal 31 ottobre al 3 novembre su tutte le offerte, assunzioni, concorsi in scadenza. Abbiamo racchiuso le ultime novità per i nostri lettori che cercano un posto di lavoro o desiderano cambiare lavoro. Inoltre, particolare attenzione è stata data alla categoria protetta. Abbiamo segnalato alcune richieste di lavoro presso i centri impiego.

Concorso per 153 infermieri scadenza 21 novembre 2019

È stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 153 infermieri con contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per candidarsi. Nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2019 n.84, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 153 infermieri a tempo indeterminato – Cat.D.

Il concorso, bandito in forma congiunta, dall’Azienda sanitaria locale di Latina, Frosinone e Viterbo scade il 21 novembre 2019. La notizia completa qui: Concorso 153 infermieri a tempo indeterminato: ecco la Regione interessata

Come lavorare in Amazon

Lavorare nel mondo di internet oggi è una grande cosa, è avere sicuramente la possibilità di guadagnare. Una realtà che sta producendo tantissimo nell’ambito lavorativo è il mondo dell’e-commerce, e come non citare Amazon, il leader di questo settore. Esso cerca sempre Addetti, Operatori di Magazzino e Specialisti di Processo, in occasione delle nuovi assunzioni nei Centri di distribuzione presenti in Italia. Com’è possibile lavorare per questa realtà che si espande sempre di più? Vediamolo da vicino. Leggi qui tutte le informazioni: Come lavorare per Amazon, candidature aperte ecco dove

Assunzioni AMM Napoli

L’Azienda Napoletana Mobilità, nome esteso della sigla Amn, ha in mente di assumere ben 120 persone da impiegare come Autisti. Tutti coloro che saranno scelti avranno la possibilità di lavorare già dalla fine di novembre.

C’è una scadenza: per potersi candidare c’è tempo fino al 4 novembre e non oltre. Di seguito tutte le informazioni da sapere per potersi candidare come autista dell’Amn di Napoli. Leggi come presentare domanda: Offerte di lavoro: 120 nuovi posti per lavorare nell’Amn di Napoli

500mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione

È stato annunciato dal ministro Fabiana Dadone che afferma che con lo sblocco del turnover ci saranno 500mila nuovi assunzioni, e per questi nuovi posti i maggiori pretendenti saranno i giovani, dal 15 novembre sarà una realtà in tutte le amministrazioni dopo una stretta durata anni. Leggi qui la notizia completa: Assunzioni: 500mila posti di lavoro nella Pubblica Amministrazioni

Concorso TFA sostegno

È da anni che i docenti di sostegno sono in numero inferiore rispetto alle esigenze di scuole, famiglie e studenti. Infatti, per ovviare a questa mancanza i dirigenti scolastici ricorrono a supplenti non abilitati. Finalmente nel 2020 partirà un nuovo bando-corso per l’abilitazione al sostegno. Leggi qui la notizia completa: Concorso TFA Sostegno: 14.000 assunzioni scuola come docenti di sostegno

Assunzioni categoria protetta – Centri Impiego

Centro Impiego Alessandria

Sono arrivate in redazione tantissime richieste di collocamento lavoro. Quindi, abbiamo intrapreso questa nuova iniziativa di informazione quotidiana sulle possibili offerte di lavoro da parte dei Centri per l’impiego. Oggi iniziamo con la richiesta dei posti disponibili presso il centro per l’impiego di Alessandria per la categoria protetta.

Il Centro per l’impiego di Alessandria ricerca tre figure professionali per assunzioni a tempo determinato part time e full time. Le offerte scadono il 15 novembre. Leggi qui le offerte di lavoro: Offerte di lavoro categoria protetta presso il Centro per Impiego, ecco come candidarsi

Centro Impiego provincia di Cuneo

Eccoci all’appuntamento quotidiano con le offerte di lavoro del centro per l’impiego della provincia di Cuneo per la categoria protetta. Elenchiamo le offerte di lavoro per i singoli centri per l’impiego Mondovì, Fossano e Alba. Leggi qui le offerte: Offerte lavoro categoria protetta Centro Impiego scadenza dal 7 al 22 novembre, provincia di Cuneo

Centro Impiego di Arezzo

In redazione è arrivata la richiesta di un utente che cerca lavoro come categoria protetta in provincia di Arezzo: Buona sera, stavo cercando lavoro come categoria protetta, cosa potete offrirmi, vivo in provincia di Arezzo (Toscana). Analizziamo le offerte che propone il centro per l’impiego di Arezzo.

Il centro per l’impiego di Arezzo ricerca 3 figure professionali per assunzione a tempo determinato part time: Lavoro categoria protetta: offerte del centro impiego di Arezzo

Centro Impiego Torino e provincia

Eccoci all’appuntamento quotidiano con la richiesta dei posti di lavoro disponibili presso il centro per l’impiego della provincia di Torino per categoria protetta. Le offerte provengono dal centro per l’impiego di Settimo Torinese e di Orbassano: Nuove offerte di lavoro categoria protetta presso il Centro Impiego: ecco la lista completa

