Tutto lavoro e assunzioni, conto deposito al 3,25%, bollo auto, Mutuo, ipoteca immobiliare, monete rare, eredità e successione

Speciale lavoro

Offerte disabili

Pubblichiamo una prima parte delle offerte del Centro per l’impiego di Vicenza che ricerca lavoratori iscritti nell’elenco ex art. 8 Legge 68/99 delle persone disabili. Per saperne di più: Offerte di lavoro per persone disabili: Centro per impiego Vicenza

Offerte lavoro Verona

Il centro per l’impiego di Padova e di Verona ricerca lavoratori iscritti nell’elenco ex art. 8 Legge 68/99 delle persone disabili. Le offerte disponibili sono raggruppate per ambito territoriale provinciale e per candidarsi è necessario inviare un’email al Centro per l’impiego di riferimento. Per saperne di più: Offerte di lavoro per persone disabili: Centro per impiego Padova e Verona

Concorso docenti 2020

Novità in vista per il prossimo anno per tutti coloro che vogliono diventare docenti nella scuola pubblica, si parla in totale di 40mila posti, il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che autorizza il Miur alla pubblicazione dei nuovi bandi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Per approfondire: Concorsi Docenti 2020: 40mila nuovi docenti con contratto a tempo indeterminato

Offerte lavoro Avellino

Il centro per l’impiego della provincia di Avellino ha pubblicato un’offerta di lavoro riservata alle persone con disabilità di cui all’art.1, Legge 68/99 e iscritte nell’apposito elenco provinciale, presso alcune aziende con sedi nella provincia.

Per approfondire: Offerta lavoro disabili: avviso pubblico Centro per lmpiego provincia di Avellino

Eredità e fisco

Anche l’eredità è sotto controllo del Fisco, a chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con l’interpello del 31 ottobre 2019 numero 457. In pratica l’Agenzia spiega che sussiste l’obbligo di volturare gli immobili a favore dell’eredità giacente e, pertanto, in relazione a detta formalità deve essere corrisposta la relativa imposta.

Per approfondire: Eredità: il Fisco controlla le dichiarazioni di successione, le novità dell’Agenzia

Conto deposito al 3,25%

È nata una nuova banca online Illimitybank.com, diretta del gruppo creato da Corrado Passera. Lo scopo è quello di offrire ai clienti prodotti e servizi di una banca completa. Molto interessante è l’offerta del conto deposito targato Illimity con tassi fino al 3,25% lordi a 5 anni. Un guadagno allettante tenendo presente i tassi negativi che vengono applicati e che tendono sempre più a peggiorate dopo le nuove misure espansive lanciate dalla Bce. Per saperne di più: Conto deposito con tassi di interesse al 3,25%: scopriamo come aderire

Monete antiche o rare

Torniamo a parlare di monete antiche e rare: è bene precisare che non basta possedere una moneta di 50 o 100 anni fa per avere tra le mani automaticamente un tesoretto. Il valore di una moneta, antica o recente, si basa sulla sua rarità e la rarità è stabilita, in prevalenza, da quante di quelle monete sono state coniate in quell’anno: più la tiratura è limitata più la moneta sarà rara. Ci sono capitati casi di monete antiche di 80 anni con un valore irrisorio e, per esempio, monete in euro che possono valere anche 1600 euro.

Puoi approfondire: Monete antiche e rare: quanto valgono e quale stato di conservazione

Ipoteca immobiliare

L’ipoteca immobiliare è una forma di garanzia per il creditore. Essa conferisce un diritto di precedenza sul bene, che serve a tutelare il creditore contro il pericolo dell’insolvenza. L’ipoteca è un’iscrizione in pubblici registri e si estende sull’intero bene che ne è oggetto. il bene resta in godimento del proprietario che lo usa liberamente, quando il debito viene estinto anche l’ipoteca si estingue.

Per approfondire: Ipoteca immobiliare: come procedere alla cancellazione, istruzioni e modulo

Bollo auto

Molto spesso succede che un’automobilista si vede recapitare la richiesta di pagamento di un bollo auto dopo anni da quanto lo stesso è scaduto. In questo caso bisogna verificare che il debito non sia caduto in prescrizione, quindi non dovuto. Con il termine Prescrizione si intende che il creditore passato un lasso di tempo non può più pretendere gli importi dovuti.

Per approfondire: Bollo auto: cosa fare in caso di prescrizione

Offerte mutuo

Continua il periodo positivo per chi deve sottoscrivere un mutuo ipotecario o sta valutando di effettuare la surroga del mutuo. I tassi di interessi per la stipula di un mutuo per l’acquisto di una casa registrano ulteriori ribassi, a settembre i tassi hanno raggiunto l’1,45% rispetto a quello registrato ad agosto dell’1,70%. Gli indici Euribor restano stabilmente in territorio negativo. Con la scadenza trimestrale pari a -0,40 è possibile ottenere un mutuo indicizzato al tasso dello 0,35%, con un Taeg di 0,58% per un importo fino al 50% del prezzo dell’immobile. Le scadenze Eurirs restano anch’esse a livelli molto interessanti per chi vuole stipulare un mutuo a tasso fisso o passare da un mutuo variabile a rata costante. I tassi continuano a mantenere i minimi storici, e quello che stiamo vivendo è un ottimo periodo per stipulare un mutuo per l’acquisto di un immobile.

Per approfondire: Mutuo: le migliori offerte di novembre 2019

