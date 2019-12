Tutto lavoro e concorsi, monete rare, conto corrente, bollo auto, mercato immobiliare, banconote, Legge di Bilancio, opzione donna,

Nella rassegna di affari di oggi, martedì 3 dicembre 2019, gli argomenti trattati sono: una panoramica sul mondo del lavoro con eventuali bandi di concorso, conto corrente, bollo auto, mercato immobiliare, banconote in euro contraffatte, monete rare e antiche, modifiche legge di Bilancio, opzione donna. Leggi tutte le novità della giornata.

Speciale concorsi e lavoro

Assunzioni Unieuro

Unieuro, la nota catena di elettronica ed elettrodomestici, offre diverse opportunità di lavoro. Infatti, l’Azienda cerca per la sede centrale e per altre sedi addetti alle vendite e vari profili professionali da inserire nel proprio organico. Ecco come candidarsi nell’articolo: Lavoro: Unieuro cerca addetti alla vendita e altre risorse professionali, ecco come candidarsi

Concorso operatori giudiziari

Anche il centro per l’impiego di Imperia ha pubblicato avviso di chiamata per il concorso per operatore giudiziario. Ecco come aderire alla selezione. Per saperne di più: Concorso operatori giudiziari: CPI Imperia, pubblicato avviso di selezione

Pensione opzione donna

La misura pensionistica Opzione donna è stata confermata anche per il 2020. I requisiti richiesti sono 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome; entrambe le categorie devono aver maturato un requisito contributivo di 35 anni. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. Va ricordato che l’assegno viene erogato dopo una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Per approfondire su contributi e cristallizzazione: Pensione Opzione Donna: contributi utili, penalizzazione e cristallizzazione

Modifiche legge di Bilancio

La manovra di Bilancio 2020 contiene numerosi emendamenti a modifica del decreto fiscale. Molti hanno un’importanza rilevante, ecco l’elenco degli emendamenti più discussi al momento. Per approfondire: Modifiche alla legge di Bilancio 2020 e al decreto fiscale

Monete

Abbiamo parlato diffusamente delle monete rare e antiche, sia in euso che in lire. Abbiamo fatto presente, inoltre, che l’investimento in monete non prevede la tassazione (ad esclusione di quella applicata al momento della vendita sul plusvalore). Ma a questo punto quello che molti si chiedono è se conviene maggiormente vendere una moneta antica che si possiede oppure, in vista del suo aumento di prezzo, collezionarla. Per saperne di più: Monete rare e antiche: conviene venderle o collezionarle?

Conto corrente coniuge

Vediamo quali sono i diritti di una moglie sul conto corrente del marito, quando sue coniugi sono uniti in regime di comunione dei beni. Quest’ultima implica che tutto ciò che si acquista dopo le nozze è in comproprietà. Non rientra nella comunione dei beni quello che si riceve in eredità, in donazione, da un risarcimento del danno e i beni di uso personale. Si fa presente, che neanche la pensione d’invalidità rientra nella comunione dei beni. Il conto corrente, nella maggior parte dei casi è incrementato dai guadagni lavorativi, per questo bisogna far riferimento a ciò che stabilisce il codice, per capire quali sono i diritti della moglie.

Per approfondire: Conto corrente del marito: il diritto della moglie di prelevare contanti

Mercato immobiliare

In base a una ricerca fatta dall’Osservatorio immobiliare della società Nomisma risulta che il mercato immobiliare sta subendo una piccola variazione. Infatti, nel 2019 il report riassuntivo, redatto dall’Osservatorio, ha rilevato che le transazioni immobiliari nell’ambito privato, nel complesso, hanno raggiunto i 662 mila operazioni, registrando un lieve aumento rispetto all’anno scorso. Inoltre, anche al riguardo dei prezzi si è registrato un piccolo aumento, per la prima volta in 10 anni. Nelle grandi città, negli ultimi sei mesi, i prezzi degli immobili, hanno subito una variazione positiva dello 0,2%, ma questo dato non dà una visione completa di ciò che sta accadendo.

Per approfondire: Mercato immobiliare: i prezzi aumentano e i mutui calano, cosa accade?

Banconote contraffatte

Con l’introduzione della moneta unica in Italia ci sono stati notevoli cambiamenti, soprattutto negli aumenti dei prezzi. Dobbiamo, però, analizzare che questi effettivamente non sono stati dovuti all’introduzione dell’Euro, ma dal comportamento dei commercianti che hanno adeguato i prezzi di listino da 1.000 lire a 1 euro. La sorveglianza dei prezzi non è stata sufficiente a marginare questo fenomeno. L’introduzione dell’Euro non ha emarginato, neanche, la contraffazione delle banconote, infatti, è ancora presente nei negozi e centri commerciali l’apparecchiatura per verificare l’autenticità. La verifica di una banconota può avvenire attraverso diversi tipi di strumenti o accorgimenti.

Per approfondire: Banconota in euro: come verificare online se è contraffatta

Bollo auto

Il bollo auto è una delle tasse che gli italiani non pagano volentieri. Spesso, il contribuente dimentica di pagare il bollo, in quanto non riceve nessun avviso di scadenza. Quindi, quando si ricorda di pagarlo ormai è troppo tardi e incorre in sanzioni e penali. Molti automobilisti non conoscono, ancora, le novità che sono in corso per il bollo auto. Queste riguardano, soprattutto, i contribuenti che hanno omesso il pagamento della tassa automobilistica, indipendentemente da chi abbia ricevuto un accertamento dalla Regione o una cartella esattoriale dall’Agente di riscossione.

Per saperne di più: Bollo auto: le novità per gli automobilisti che non hanno pagato

