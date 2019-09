Rassegna di oggi 27 settembre 2019 su Pensione anticipata e fondo pensione; Prepensionamento a 59 e 67 anni, Anticipo a 60 anni; Lavoro gravoso e usurante i requisiti per uscire prima dal posto di lavoro, le novità della giornata.

Lavoro usurante e gravoso

Cosa ha previsto il dl 4/2019 in materia previdenziale per i lavoratori che svolgono lavoro usurante e mansioni gravose? E’ stato previsto il blocco dell’aumento dell’età pensionabile ma cosa succede per la finestra di attesa di 3 mesi innescata per l’accesso alla pensione anticipata e alla pensione con quota 41? Leggi qui la risposta: Pensione lavoro usurante e gravoso: si deve attendere finestra per accesso?

Pensione anticipata con Fondo Poste

Abbiamo parlato diffusamente della possibilità di pensionarsi con 5 o 10 anni di anticipo grazie alla rendita integrativa temporanea anticipata, la RITA. Vediamo ora le condizioni di accesso per chi ha aderito al fondo poste rispondendo ad un quesito di una nostra lettrice attualmente disoccupata. Leggi qui la notizia: Pensione anticipata a 60 anni con fondo pensione Poste: ecco quando

Pensione e prepensionamenti

Vediamo le possibilità di pensionamento e prepensionamento con 67 e 59 anni di età in base ai requisiti posseduti dai nostri lettori che ci hanno scritto proprio per una consulenza previdenziale. Ricordiamo a tutti i lettori che è possibile scriverci per avere la propria consulenza gratuita all’indirizzo mail riportato sotto tutti i nostri articoli. Leggi qui tutte le informazioni: Pensione e prepensionamenti a 59 e 67 anni: vediamo le alernative

Pensione di vecchiaia

Il pensionamento è forse l’argomento più ostico per i lavoratori italiani che, a causa delle numerose misure previdenziali a disposizione per la quiescenza, non riescono a capire quale sia il metodo di miglioramento più veloce e conveniente nel caso specifico. Cerchiamo, quindi, di capire quali sono i metodi più convenienti, nel caso specifico, per accedere al pensionamento. Per approfondimenti: In pensione di vecchiaia e anticipata con 58 e 61 anni di età

Pensionamento anticipato

I lavoratori che presto devono accedere alla pensione hanno la curiosità di sapere l’importo del proprio assegno anche per capire come cambierà la situazione finanziaria una volta usciti dal mondo del lavoro. Sono molte le richieste di calcolo della futura pensione che riceviamo quotidianamente e per chiarire ai futuri pensionati come sapere l’importo della prestazione pensionistica forniamo le informazioni necessarie. Importo pensione anticipata: come saperlo prima della decorrenza

Uscire dal lavoro con meno di 60 anni

Molti sono i lettori che ci chiedono quali possono essere le possibilità di una pensione anticipata con meno di 60 anni di età. Possiamo anticipare che la previdenza italiana prevede diverse misure che permettono un pensionamento anticipato per chi non ha ancora raggiunto i 60 anni, ma sono richiesti precisi requisiti contributivi per l’accesso alla quiescenza. Cerchiamo di vedere quali misure permettono il pensionamento con una giovane età e quali requisiti richiedono rispondendo ad alcune domande dei nostri lettori. Leggi qui le rispose ai lettori: Pensione con meno di 60 anni di età: indaghiamo sulle possibilità

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062