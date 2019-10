Tutto su reddito di cittadinanza, le novità della giornata

Rassegna su: Reddito di cittadinanza in riferimento all’acquisto di occhiali; il rinnovo della documentazione per evitare il blocco della prestazione; il numero verde per dubbi e chiarimenti, quello che non tutti conoscono; tutte le novità della giornata.

Speciale Reddito di cittadinanza

Continuano i dubbi su cosa si può o non si può acquistare con il RdC. Un lettore che ci segue su WhatsApp ci chiede: Salve, volevo sapere se posso comprare occhiali da vista con il reddito di cittadinanza. il costo degli occhiali di 230 € io di reddito ho 280 € grazie. Leggi qui la risposta: RdC: è possibile comprare gli occhiali da vista, anche se l’importo è più alto?

Avviso Reddito di cittadinanza

Tutti coloro che godono del RdC potrebbero ritrovarsi una brutta sorpresa. Infatti, gira voce che il pagamento del reddito di cittadinanza previsto per la data di ottobre 2019 potrebbe essere a rischio per migliaia di beneficiari.

A parlarne è l’ente competente, ovvero l’Inps il quale lo ha dichiarato con la pubblicazione di una nota sul proprio sito ufficiale nella quale informa i cittadini del rischio.

Non solo: in questo post lo stesso ente indica quali sono le procedure da seguire per ricevere correttamente l’accredito di ottobre 2019 sulla propria carta RDC. Leggi qui cosa fare: Pagamento di ottobre a rischio

Numero verde che non tutti conoscono

Il reddito di cittadinanza è entrato nelle nostre vite da poco, si tratta di un mezzo giovane che però sta aiutando molte persone. Non ancora tutti gli italiani lo hanno capito e non è per tutti.

In questo articolo vi parleremo di un mezzo a disposizione di chiunque goda del RdC: il numero verde.

Tale numero ci permette di poter parlare con chi lavora nell’assistenza clienti relativo ed è usufruibile soltanto da parte dei possessori del reddito di cittadinanza e della Carta RDC dove ogni mese vengono accreditati il denaro che spetta ad ogni singolo cittadino o famiglia.

Ma scopriamo qualcosa in più su questo numero e sulle sue funzioni: Qual è il numero verde per il RdC? Come usarlo?

