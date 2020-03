Uber e Lyft si impegnano a sostenere i conducenti colpiti da Coronavirus

Uber e Lyft si sono entrambe impegnate a supportare i conducenti che si ammalano di Coronavirus durante questo periodo. Dopo che sono sorti dubbi sul fatto che i conducenti di Uber e Lyft non sarebbero stati in grado di lavorare e quindi di supportarsi, mentre il nuovo virus dilaga sempre di più, entrambe le società hanno annunciato piani per aiutare i conducenti che si ammalano. A partire da martedì, Uber introdurrà un pacchetto di supporto per i conducenti che si ammalano con il nuovo coronavirus.

Il sito Web di Uber è stato aggiornato direttamente con le nuove informazioni. Nella sua pagina dedicata ai conducenti, Uber osserva che “qualsiasi conducente che abbia ricevuto la diagnosi di COVID-19 o che sia individualmente invitato a isolarsi da un’autorità sanitaria pubblica riceverà assistenza finanziaria per un massimo di 14 giorni mentre il suo account è sospeso. “Abbiamo già aiutato i conducenti in alcune aree interessate e stiamo lavorando per implementarlo rapidamente in tutto il mondo”.

I principi fondamentali di tale affermazione sono, in sostanza, che se viene diagnosticato il COVID-19 e viene chiesto di rimanere a casa, si riceverà assistenza finanziaria dalla società. L’affermazione non dice quanto ed essenzialmente esclude coloro che non vengono diagnosticati, quelli a cui non viene chiesto di restare a casa e quelli che scelgono di auto mettersi in quarantena a prescindere se abbiano o meno il virus.

Il sito web di Lyft ha fatto un’affermazione simile e la società ha dichiarato che “fornirà fondi ai conducenti qualora venissero diagnosticati con COVID-19 o messi in quarantena individuale da un’agenzia di sanità pubblica. Ciò aiuta a sostenere finanziariamente i conducenti quando non possono guidare, proteggendo allo stesso tempo la salute dei clienti “.

Le due compagnie hanno anche dato consigli ai conducenti informandoli di cosa sia COVID-19, cosa fare in caso di malessere e come mantenersi in salute. Uber è persino arrivato al punto di annunciare che sta lavorando alla fornitura di kit disinfettanti per i conducenti, nel tentativo di garantire che le auto aziendali restino prive di germi.

