Uber: i suoi veicoli autonomi coinvolti in 37 incidenti prima dell’impatto mortale in USA

I veicoli di prova autonomi di Uber Technologies sono stati coinvolti in 37 incidenti nei 18 mesi precedenti ad un fatale incidente di un’auto a guida autonoma del marzo 2018 a Tempe, in Arizona. Lo ha riferito martedì il National Safety Safety Board statunitense. Il consiglio ha affermato che tra settembre 2016 e marzo 2018 si sono verificati 37 incidenti di veicoli Uber in modalità autonoma, di cui 33 che hanno coinvolto un altro veicolo.

Le auto autonome di Uber sono state coinvolte in 37 incidenti prima del fatale incidente avvenuto a Tempe

In un incidente, il veicolo di prova ha urtato un dissuasore di corsia che occupava parzialmente la corsia di marcia del veicolo di prova. In un altro incidente, l’operatore ha preso il controllo per evitare un veicolo in arrivo che si avvicina rapidamente e che era entrato nella sua corsia di marcia. L’operatore del veicolo si allontanò e colpì un’auto parcheggiata. L’NTSB il 19 novembre terrà una probabile udienza sull’incidente in Arizona.

Una portavoce della divisione di guida autonoma di Uber, Sarah Abboud, ha dichiarato che la compagnia si è rammaricata per l’incidente in cui ha perso la vita Elaine Herzberg e ha osservato che “ha adottato miglioramenti del programma critico per dare ulteriore priorità alla sicurezza. Apprezziamo profondamente la completezza dell’indagine dell’NTSB sull’incidente e non vedo l’ora di rivedere i loro consigli “.

L’incidente è stato il primo decesso attribuito a un veicolo a guida autonoma, suscitando notevoli preoccupazioni in termini di sicurezza per la nascente industria automobilistica a guida autonoma, che sta lavorando per far entrare i veicoli in uso commerciale.

L’NTSB ha affermato che in precedenza Uber aveva disabilitato un sistema di frenata di emergenza nel veicolo di prova Volvo modificato. All’indomani dello schianto, Uber ha sospeso tutti i test e non ha ripreso i test in Pennsylvania fino a dicembre con software rivisto e con nuove significative restrizioni e garanzie.

NTSB ha affermato che Uber ha condotto la simulazione dei dati del sensore dall’incidente con il software rivisto e ha dichiarato all’agenzia che “il nuovo software sarebbe stato in grado di rilevare e classificare correttamente il pedone a una distanza di circa 88 metri, 4,5 secondi, prima del momento originale dell’impatto “.

