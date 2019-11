UBI Banca: clienti spazientiti, non riescono a connettersi on line con il proprio conto e oggi è giornata di scadenze

Come nei giorni scorsi si è verificato per Intesa Sanpaolo, e persiste ancora, anche UBI Banca è alle prese con problemi tecnici che non fanno operare da casa i propri clienti, disagio che diventa ancora più importante in quanto giorno di scadenze.

Clientela spazientita, UBI Banca in difficoltà

La clientela di UBI Banca è molto spazientita in quanto oggi giorno di scadenze si è trovata a fare i conti con il sistema operativo on line che non funziona. Quando si cerca di accedere al proprio conto inserendo i codici di accesso, esce la scritta NOT FOUND o riporta alla pagina iniziale.

Da considerare che la cosa diventa ancora più assurda in quanto oggi è l’ultimo giorno per pagare F24, IVA, 1001, 1040, INAIL, INPS. Nel chiamare il call center la risposta assurda è quello di riprovare più tardi, risposta assurda perché i problemi già ci sono da giorni.

Per qualsiasi informazione non rimane che chiamare il numero verde 800500200 sperando di avere più notizie e che i problemi si risolvano al più presto.

