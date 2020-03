UFFICIALE: anche il GP di Formula 1 dell’Azerbaigian 2020 rinviato per il coronavirus

Il GP dell’Azerbaigian per la stagione di Formula 1 2020 è stato ufficialmente rinviato. Baku sembrava dovesse essere l’inizio del calendario alternativo creato sulla scia del coronavirus, ma i suoi organizzatori e Liberty Media hanno deciso che non è possibile tenere la gara alla data prevista, 7 giugno, date le circostanze. Come previsto, Baku ha annunciato lunedì il rinvio del suo Grand Prix, che si sarebbe tenuto il primo fine settimana di giugno. Dal circuito si rammaricano di dover prendere questa decisione, ma assicurano che è l’opzione migliore per la salute di tutti.

La pista continuerà a lavorare per trovare una nuova data e assicura a coloro che hanno un biglietto che ne varrà la pena, senza costi aggiuntivi, se riusciranno a celebrare il GP in un secondo momento. ” Oggi il Circuito di Baku ha preso la decisione di rinviare il Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 5 e il 7 giugno. Il rinvio è stato concordato dopo numerosi colloqui con la Formula 1, con la Federazione internazionale dell’Automobile e con il governo della Repubblica dell’Azerbaigian”.

“Questo è il risultato diretto della pandemia globale di coronavirus e si basa su quanto suggerito dalle autorità competenti”, aggiungono. “Per giungere a questa conclusione, la principale preoccupazione del circuito di Baku è stata la salute e il benessere della gente dell’Azerbaigian e dei fan della Formula 1, dello staff e dei partecipanti al campionato. Il circuito condivide la frustrazione dei fan di perdere l’esperienza di avere la classe regina per le strade di Baku questo giugno. A tal fine, continueremo a lavorare a stretto contatto con la F1, la FIA e il governo dell’Azerbaigian per monitorare la situazione e annunciare una nuova data più avanti in questa stagione 2020. Tutti i biglietti per il GP dell’Azerbaigian 2020 rimarranno validi per la nuova data. ”

