UFO: “astronave” vista entrare nel vulcano messicano

Nuovo avvistamento UFO dal Messico nei pressi del Vulcano Popocatepetl, vicino a Città del Messico. L’avvistamento è stato effettuato per mezzo di una webcam che monitora costantemente il vulcano alto 5.426 metri, volgarmente chiamato El Popo. Nel video, che è stato originariamente caricato su YouTube da Esmeralda Martinez, un oggetto bianco sembra dirigersi verso la bocca di El Popo. I cacciatori di alieni si sono affrettati a individuare l’oggetto, con alcuni che ora sostengono che gli extraterrestri stanno usando il vulcano come base.

Nuovo avvistamento UFO dal Messico nei pressi del Vulcano Popocatepetl

Il famoso teorico della cospirazione aliena Scott C Waring ha scritto sul suo blog ET Database: “Questa è una grande scoperta di diversi UFO intorno al famoso vulcano messicano Popocatepetl. Uno degli UFO viene visto lasciare la bocca del vulcano e sparare dritto nello spazio. Un altro scende ed entra nella bocca del vulcano. Prova assoluta di ciò che già noi ricercatori UFO sapevamo, c’è una base aliena a 5-6 km sotto questo vulcano.”

“Si tratta di un’intera città aliena di molte specie che vivono lì.” Questa non è la prima volta che Waring afferma che El Popo è la patria degli extraterrestri sulla Terra. Un video simile dell’anno scorso proposto dal canale YouTube “UFO Mania” ha mostrato una luce intensa e curva che sale lungo il lato del vulcano prima che scompaia improvvisamente. Waring ha detto di questo avvistamento: “Ecco un avvistamento incredibile di un UFO che esce da un vulcano in Messico.

L’UFO si alza lentamente dal lato del vulcano, brillando intensamente mentre continua a salire e scomparire sopra il vulcano. Questa è una prova che esiste una base aliena a 5 km sotto questo vulcano, come credono molti ricercatori e io stesso. L’UFO stesso è circa il 40 per cento la larghezza della bocca del vulcano. La bocca è larga 600 metri, quindi l’oggetto volante non identificato misura circa 240 metri. ”

Ti potrebbe interessare: UFO: ex viceministro della difesa statunitense critica l’atteggiamento passivo nei confronti della ricerca

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube