UFO: avvistamenti a Vado Ligure, Napoli e Capannori

L’ufologo ligure Angelo Maggioni fondatore di A.R.I.A ( associazione ricerca italiana aliena) ha segnalato nelle scorse ore 3 avvistamenti molto interessanti che si sono verificati in Italia nei giorni scorsi. Questi oggetti volanti non identificati sono stati avvistati a Vado Ligure, Napoli e Capannori. La cosa che colpisce di questi 3 avvistamenti è che essi sembrano essere accomunati da caratteristiche simili. Gli UFO avvistati infatti presentano gli stessi colori, posizione, forma e velocità. Tutto questo porta a pensare che si possa trattare dello stesso oggetto volante non identificato apparso su tre zone diverse d’Italia.

In Italia 3 avvistamenti UFO di quello che sembra essere lo stesso misterioso oggetto

In base a quanto raccontato nelle diverse testimonianze, l’oggetto è composto da tre sfere principali più luminose in formazione triangolare e due ben visibili ma meno luminose su un lato, inoltre si scorgono almeno altre due / tre sfere a impulso. Ovviamente non vi sono certezze che si possa trattare di un velivolo alieno. Infatti secondo gli esperti ci sono anche possibilità che l’oggetto possa anche appartenere a qualche strano test militare di nuovi velivoli armati con tecnologia avanzata.

Rimane dunque il mistero sul presunto oggetto osservato nelle tre città italiane. L’ufologo ligure Angelo Maggioni ricorda che proprio vicino a Vado Ligure si trova la famigerata zona calda, il monte madonna degli Angeli dove sospetta possa esserci una ipotetica struttura utilizzata da questi strani oggetti. Per inviare informazioni, segnalazioni video, foto ecc ecc contattare A.R.I.A alla mail inforicercaaliena@gmail.com

Ti potrebbe interessare: Zombi, fantasmi e UFO: oltre 300 segnalazioni in Nuova Zelanda negli ultimi anni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube