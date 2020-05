UFO avvistato sopra il Monte Hood negli USA: il video

Un oggetto volante sospettato di essere UFO (Unidentified Flying Object ) è stato registrato dalla telecamera in un vulcano della montagna Monte Hood negli Stati Uniti. Secondo l’esperto, Scott C. Waring, vulcani e vette di montagna vengono solitamente utilizzate come ingresso alle basi degli alieni sotto terra. L’avvistamento UFO che si dice sia avvenuto il 28 febbraio è stato registrato quando un passeggero dell’aereo stava provando una nuova telecamera, mentre passava sul Monte Hood in Oregon. Secondo Waring, il passeggero inizialmente non si era accorto dell’ UFO, fino a quando non è arrivato ​​a casa e ha visto che nel video aveva registrato un oggetto a forma di tic-tac.

Nuovo avvistamento UFO sopra il Monte Hood negli Stati Uniti: ecco il video

Lunedì 18 maggio 2020, un video di questo misterioso fenomeno è stato caricato sul canale YouTube anche se la sua autenticità non può essere confermata. “Il video mostra chiaramente un disco che si illumina in lontananza, si sposta lentamente verso la cima del Monte Hood e poi scompare”, ha detto Waring. L’ufologo ritiene che non sia raro che gli oggetti extra-terrestri usassero la cima della montagna come base, perché visitata raramente dagli umani. “Pertanto, gli alieni hanno la solitudine e la privacy che vogliono”, ha detto. Anche in Messico di recente vi era stato un avvistamento simile sopra un famoso vulcano .

