UFO che cambia forma in pieno giorno in Colombia: il video

La Colombia è un paese molto popolare per gli avvistamenti di UFO. Secondo i rapporti, il paese è stato recentemente protagonista di un altro avvistamento misterioso in pieno giorno. Nella capitale della Colombia, Bogotà, si ritiene che sia stato individuato un oggetto volante insolito. La settimana scorsa un YouTuber ha condiviso un video in cui si vede un oggetto volante non identificato che cambia forma nel cielo colombiano. Successivamente lo stesso video è stato condiviso da un importante esperto di ufologia Scott C Waring.

Nuovo avvistamento UFO in Colombia, questa volta lo strano oggetto avvistato sembrava cambiare forma

L’oggetto misterioso aveva una forma irregolare. Inoltre esso sembra cambiare forma mentre fluttua nel cielo. Waring ha scritto: “L’oggetto stesso sembra quasi essere vivo, e forse lo è”. In precedenza, ci sono stati molti casi di avvistamenti di UFO in Colombia. Nella prima settimana di aprile, uno YouTuber ha caricato un video che mostrava gli UFO che fluttuava nel cielo. Anche questo avvistamento è avvenuto nella capitale Bogotà e di nuovo in pieno giorno.

Mentre molti utenti del web hanno accettato che gli avvistamenti siano di UFO, molti altri hanno sostenuto che si trattava di un fotomontaggio. A febbraio il canale YouTube UFOmania ha condiviso un video TikTok che mostra quello che sembrava un misterioso UFO a forma di cubo che scivola giù attraverso le nuvole vicino a un aereo commerciale che sorvolava la città colombiana di Medellin.

