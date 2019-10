UFO: clamoroso avvistamento a Sondrio, ecco il video

Nei giorni scorsi a Sondrio si è registrato un avvistamento UFO che ha suscitato molto interesse tra gli appassionati di avvistamenti in Italia e anche all’estero. L’evento è stato anche immortalato in un video pubblicato sempre nelle scorse ore su YouTube. L’avvistamento è avvenuto per la precisione a Ponchiera, frazione di Sondrio posta proprio all’ingresso della Valmalenco. Questa è una zona in cui fenomeni di questo tipo sono molto frequenti. Già in passato infatti si sono registrati diversi avvistamenti di oggetti volanti non identificati alcuni dei quali immortalati in foto e video.

Nei giorni scorsi a Sondrio si è registrato un avvistamento UFO che ha suscitato molto interesse

Il video sarebbe stato girato da una testimone oculare dell’evento che avrebbe ripreso l’UFO con il suo telefonino per poi inviare il materiale all’A.R.I.A, Associazione Ricerca Italiana Aliena, fondata dagli ufologi Angelo Maggioni e Antonio Bianucci. Il filmato in questione come potete vedere qui sotto mostra un oggetto discoidale, scuro e piatto che sarebbe poi scomparso alla «velocità della luce» secondo anche quanto viene raccontato da chi avrebbe assistito all’evento. L’A.R.I.A ha anche aggiunto che lo stesso oggetto sarebbe stato immortalato anche in un altro video ricevuto da un altro testimone oculare sempre nei giorni scorsi.

Un altro evento simile si era verificato anche a luglio e anche in quel caso era stato girato un video che mostrava un UFO di forma discoidale. In quel caso però l’oggetto volante non identificato si muoveva in maniera diversa da quello mostrato nel video più recente. L’ufologo che ha studiato il video ha infatti spiegato che «seppur la dinamica e il comportamento sono simili l’UFO dell’ultimo video sparisce ad alta velocità in modo orizzontale e non verticale. Sempre secondo A.R.I.A il video sottoposto ad analisi è risultato genuino, non manipolato o alterato. L’oggetto risulta essere un solido di medie dimensioni. Si esclude che si possa trattare di un drone a causa dell’alta velocità a cui l’oggetto si muoveva.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062