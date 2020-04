UFO: curioso avvistamento in Puglia

In Puglia nei pressi di Taranto sarebbe avvenuto un curioso avvistamento UFO. L’evento si sarebbe verificato esattamente nei cieli di Leporano Marina, in provincia di Taranto. A quanto pare questo oggetto volante non identificato che stato avvistato e anche fotografato così come riporta l’associazione A.R.I.A. non avrebbe emesso nessun rumore così come hanno confermato i testimoni. ARIA racconta che il testimone dell’evento si sarebbe accordo dello strano oggetto in cielo mentre era sceso in strada per portare a spasso i suoi cani.

In realtà questo caso di UFO potrebbe avere già trovato una soluzione. Infatti secondo le ricerche effettuate dall’Associazione ricerca Italiana Aliena, l’oggetto ripreso dovrebbe essere un elicottero Harrier. Al momento però dobbiamo usare il condizionale in quanto mancherebbe una versione ufficiale da parte della Marina Militare che confermerebbe questa teoria.

Potrebbe inoltre trattarsi, secondo altre fonti, di una nuova tecnologia militare sorpresa in fase di test. Ovviamente in questo caso la scoperta non sarebbe confermata ufficialmente trattandosi di mezzi non conosciuti ufficialmente. ARIA del resto ha confermato che in Italia esistono almeno due basi dove i militari costruiscono strani aerei dalla forma simile a quella di un disco volante.

