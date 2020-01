UFO dalle dimensioni del Texas sorvola la terra nella foto della NASA

Un esperto di UFO ha affermato che una foto nella galleria della NASA mostra un’enorme nave aliena sospesa sulla Terra. Secondo l’esperto, lo strano oggetto è grande quanto lo stato del Texas. La foto che mostra la presunta nave aliena è stata avvistata da Scott Waring di ET Data Base. L’ufologo ha detto di aver trovato la foto mentre stava navigando sul sito Web Gateway to Astronaut Photography of Earth, che presenta immagini scattate durante le varie missioni della NASA. La foto particolare che ha attirato l’attenzione di Waring mostrava un’immagine della Terra presa dallo spazio. Secondo i dettagli della foto, sarebbe stata scattata nel 2003. Sfortunatamente, la descrizione della foto non indica la missione durante la quale è stata scattata.

Un UFO gigante avvistato sopra la terra in un’immagine della NASA?

Lo strano oggetto che Waring ha individuato nell’immagine può essere visto vicino al bordo superiore della foto. Si trova nella regione tra Terra e spazio. Facendo zoom nella foto si vede un enorme oggetto oscuro che vola sopra il pianeta. Secondo Waring, l’oggetto è una vera nave aliena che osserva la Terra. Sulla base dell’immagine, l’esperto ha stimato che l’UFO potrebbe essere grande quanto il Texas.

“Ho trovato questo UFO gigante in una foto della NASA questa settimana”, ha scritto Waring in un post sul blog. “È più grande dello stato del Texas e ha la forma di una nave oceanica. Ha una superficie dello scafo molto profonda e molte finestre rettangolari scure lunghe sul lato. La parte superiore ha un’area ponte per il capitano, che è sollevata più in alto rispetto al resto della nave. ” Secondo Waring, la foto dimostra l’esistenza di forme di vita aliene intelligenti. Mostra anche che la NASA ha catturato accidentalmente UFO nelle sue foto.

Ti potrebbe interessare: UFO: avvistamenti a Vado Ligure, Napoli e Capannori

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube