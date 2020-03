UFO di forma triangolare avvistato per la terza volta a Chicago

Un UFO a forma di triangolo è stato avvistato nei cieli sopra la città americana di Chicago. Si tratta del terzo avvistamento di quest’anno. Il filmato proviene da una telecamera panoramica e mostra alcuni grattacieli nel cielo notturno nuvoloso. Sembra che ci sia una formazione di luci a forma di triangolo sospesa nello stesso posto. Nella clip si sentono le voci di due donne dietro la telecamera che cercano di capire di cosa si possa trattare. Una delle due ipotizza che si possa trattare di luci che vengono proiettate nel cielo. Ma la sua amica respinge quella spiegazione, dicendo: “Non ci sono eventi in corso che possano giustificare un simile riflesso di luci”.

Un UFO di forma triangolare è stato avvistato nei cieli sopra la città americana di Chicago

Il video è stato condiviso ieri dal teorico della cospirazione UFO Tales From Out There. La testimone in seguito ha spiegato che sia lei che la sua amica hanno pensato inizialmente che l’oggetto fosse immobile. Ma questa idea presto è cambiata. “Abbiamo infatti notato qualcosa di ancora più strano”, ha detto. “In realtà non era fermo, ma sembrava muoversi orizzontalmente rispetto alla direzione in cui un aereo si muove normalmente.

“Mentre un aereo si muove lungo il naso e la coda, questo si muoveva da quella che sembrava essere un’ala. Tra l’altro il tutto era ancora più inquietante secondo le testimoni in quanto è avvenuto in una sera in cui la città era particolarmente tranquilla a causa dell’allerta provocata dalla diffusione dell’epidemia di coronavirus che anche negli Stati Uniti sta facendo molti morti. Ovviamente il popolo del web si divide tra chi pensa si tratti di un UFO e chi invece pensa ad un velivolo militare.

Ti potrebbe interessare: UFO: ex viceministro della difesa statunitense critica l’atteggiamento passivo nei confronti della ricerca

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube